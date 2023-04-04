***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
04.04.2023 12:20
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.03.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (a member firm of Ernst & Young Global Limited)
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.03.2023
Tescil Tarihi
04.04.2023
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
04.04.2023 - 10804
Açıklamalar
2023 yılı hesap dönemi finansal raporlarının denetlenmesi için bağımsız denetim kuruluşu olarak Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) seçilmesine ilişkin 28 Mart 2023 tarihli Genel Kurul Kararı, 04 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131438
BIST
13:124.897
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 57,29
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.912
En Düşük
4.831
13:1219,2274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0443
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2335
En Düşük
19,1668
13:1221,0479
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1156
|Açılış
|: 21,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,0525
En Düşük
20,8927
13:121.225,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,50
|Açılış
|: 1.225,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,94
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler13:10
|METRO
|1,87
|152.907.405
|% 10,00
|
|MARKA
|14,74
|18.845.637
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|35.208.426
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|6.216.702
|% 9,98
|
|ATSYH
|102,80
|3.792.600
|% 9,95
|
|EKSUN
|85,65
|1.570.973.448
|% -9,98
|
|AKFYE
|14,49
|773.371.085
|% -6,46
|
|GMTAS
|8,82
|25.927.878
|% -5,97
|
|SDTTR
|120,80
|719.642.368
|% -5,77
|
|ULAS
|11,94
|3.500.650
|% -5,54
|
|TUPRS
|82,45
|1.657.133.685
|% 2,26
|
|THYAO
|123,40
|1.622.818.869
|% 2,15
|
|EKSUN
|85,65
|1.570.973.448
|% -9,98
|
|ASTOR
|47,56
|1.266.066.783
|% -3,45
|
|EREGL
|35,48
|999.063.767
|% 0,51
|
|METRO
|1,87
|152.907.405
|% 10,00
|
|SKBNK
|2,63
|181.859.027
|% 2,33
|
|EKGYO
|6,33
|393.255.073
|% 1,61
|
|AKFYE
|14,49
|773.371.085
|% -6,46
|
|ISCTR
|12,27
|524.525.557
|% 0,66
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2250
|19,2296
|% 0,24
|
|Euro
|21,0312
|21,0464
|% 0,55
|
|Sterlin
|23,9650
|24,0852
|% 0,85
|
|Frank
|20,9914
|21,1179
|% 0,21
|
|Riyal
|5,1121
|5,1377
|% 0,20
|
|13:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.983
|1.983
|-2,04
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|0,31
|
|Cumhuriyet
|8.324
|8.450
|70,00
|
|Tam
|8.336
|8.419
|18,00
|
|Yarım
|4.086
|4.119
|8,00
|
|Çeyrek
|2.043
|2.060
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,88
|14,89
|0,08
|
|B. Petrol
|85,50
|85,50
|0,57
|