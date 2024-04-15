***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAlkim Alkali Kimya A. Ş. Yönetim Kurulu 15.04.2024 tarihinde Şirketimizin İnönü Cad. No.13 Taksim Beyoğlu / İstanbul adresindeki Genel Müdürlüğünde toplanarak aşağıdaki kararları almışlardır.Şirketin esas sermayesinin 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lira)'sından Olağanüstü Yedeklerden 150.000.000 TL ilavesiyle 300.000.000 TL'ye (Üçyüzmilyon Türk Lirası) çıkarılmasına,Artan 150.000.000 TL (Yüzellimilyon Türk Lirası)'ye tekabül eden 15.000.000.000 adet hissenin mevcut ortaklara bedelsiz dağıtılmasına,Bu amaçla SPK'dan ve müteakiben Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmasına ve Esas Sözleşme değişikliklerinin görüşülüp karara bağlanmak üzere Genel Kurul'un toplantıya davet edilmesine, gerekli işlemlerin Genel Müdürlükçe yürütülmesine ,oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunulur.Saygılarımızla.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1272121BIST