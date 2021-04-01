***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Esas Sözleşme
01.04.2021 17:52
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.05.2020
Açıklamalar
Alkim Alkali Kimya A.Ş. Esas Sözleşmesi ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3,4,5,6,7,9,13,14,16,18,19,20,21,23,24 28/02/2000 03/03/2000 4996
6,7 27/06/2002 02/07/2002 5582
4 22/07/2003 25/07/2003 5849
22 20/04/2004 26/04/2004 6036
6,7 19/10/2004 22/10/2004 6163
6,7 11/11/2008 14/11/2008 7189
3,6,7 09/04/2010 15/04/2010 7544
2,3,4,6,8,10,12,13,14,16,17,18,19,22,23,24 17/04/2012 24/04/2012 8054
14 08/10/2012 12/10/2012 8173
9,13,25 15/04/2013 19/04/2013 8304
20 21/08/2014 27/08/2014 8640
6,7 06/04/2020 08/04/2020 10054
10 29/03/2021 01/04/2021 10300
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922657
BIST