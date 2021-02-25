***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte pdf dosya olarak sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913049BIST