***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
08.11.2021 19:09
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
01.01.2021 - 30.09.2021 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporumuz ekte PDF dosya olarak sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976005
BIST
11:101.615
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,78
|Açılış
|: 1.612
|
|Önceki Kapanış
|: 1.609
|
1.616
En Düşük
1.605
11:109,7306
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0530
|Açılış
|: 9,7150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7321
En Düşük
9,6593
11:1011,2848
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0624
|Açılış
|: 11,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2400
|
11,3009
En Düşük
11,2087
11:10569,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,73
|Açılış
|: 569,46
|
|Önceki Kapanış
|: 567,62
|
571,15
En Düşük
566,82
BIST En Aktif Hisseler11:08
|TSPOR
|6,18
|23.905.439
|% 9,96
|
|DOBUR
|84,55
|1.367.427
|% 9,95
|
|VERTU
|27,92
|63.479.926
|% 8,72
|
|KSTUR
|228,10
|38.777
|% 6,84
|
|GSDDE
|4,22
|17.699.676
|% 6,57
|
|ERSU
|4,64
|28.717.169
|% -9,90
|
|KARYE
|13,21
|71.164.778
|% -8,52
|
|INVEO
|28,98
|5.711.047
|% -8,29
|
|AKFGY
|5,51
|16.047.634
|% -6,93
|
|YATAS
|13,30
|16.006.151
|% -4,59
|
|PETKM
|6,91
|699.102.456
|% 1,32
|
|THYAO
|18,34
|674.433.849
|% 1,61
|
|YKBNK
|3,09
|660.884.005
|% 1,64
|
|SISE
|9,20
|649.969.329
|% 2,56
|
|GARAN
|10,69
|588.855.407
|% -0,83
|
|YKBNK
|3,09
|660.884.005
|% 1,64
|
|PETKM
|6,91
|699.102.456
|% 1,32
|
|ODAS
|1,51
|123.387.925
|% 2,03
|
|SISE
|9,20
|649.969.329
|% 2,56
|
|GARAN
|10,69
|588.855.407
|% -0,83
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7228
|9,7291
|% 0,53
|
|Euro
|11,2744
|11,2834
|% 0,54
|
|Sterlin
|13,1502
|13,2161
|% 0,45
|
|Frank
|10,6094
|10,6733
|% 0,54
|
|Riyal
|2,5846
|2,5976
|% 0,45
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|0,05
|
|Altın Gr.
|569
|569
|1,70
|
|Cumhuriyet
|3.770
|3.827
|29,00
|
|Tam
|3.751
|3.845
|28,32
|
|Yarım
|1.813
|1.860
|13,70
|
|Çeyrek
|909
|930
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,59
|7,61
|-0,02
|
|B. Petrol
|83,40
|83,40
|-0,03
|
Seans Raporu
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