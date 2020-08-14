***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -5.821.337 25.605.788 159.851.360 87.102.715 318.372.570 30.145.776 348.518.346Transferler5.606.534 81.496.185 -87.102.719Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.007.843 58.443.462 57.435.619 3.733.849 61.169.468Kar Payları-57.301.586 -57.301.586 -6.483.870 -63.785.456Dönem Sonu Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -6.829.180 31.212.322 184.045.959 58.443.458 318.506.603 27.395.755 345.902.358Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231Transferler131.518.069 -131.518.069Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.508.775 77.554.726 76.045.951 9.061.224 85.107.175Sermaye Arttırımı125.275.000 -26.909.044 -98.365.956Kar Payları8.393.863 -93.568.742 -85.174.879 -7.178.880 -92.353.759Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 -10.320.886 39.606.185 123.629.329 77.554.726 380.469.354 34.437.293 414.906.647Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI94.174.269 -22.152.107Dönem Karı (Zararı)86.615.950 62.177.311Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)86.615.950 62.177.311Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler41.612.423 33.390.889Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 10.503.230 10.929.180Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.656.843 2.165.300Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.665.787 1.098.774Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-8.944 1.066.526Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-447.627 507.606Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -1.533.437 -1.835.110Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 1.085.810 2.342.716Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.056.718Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 24.843.259 19.788.803İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-20.212.560 -108.640.574Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5,17 -45.593.984 -78.296.502Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler4.133.413 -7.447.816Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler8 -34.923.480 -10.906.731Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)7 -20.353.541 -3.009.361Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5 1.573.608 -6.771.938Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)792.443 903.412Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler74.326.618 304.770Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-167.637 -3.416.408Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları108.015.813 -13.072.374Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-669.221 -604.360Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -13.172.323 -8.475.373YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-12.277.275 -7.617.323Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 55.614 595.835Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -12.332.889 -8.213.158FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-100.060.192 -31.832.819Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri10 35.525.900 55.771.740Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları10 -43.679.960 -23.311.497Ödenen Temettüler-92.353.759 -63.785.456Ödenen Faiz14 -1.085.810 -2.342.716Alınan Faiz14 1.533.437 1.835.110YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-18.163.198 -61.602.249NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 -18.163.198 -61.602.249DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ149.830.480 90.355.669DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ131.667.282 28.753.420Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 131.667.282 149.830.480Ticari Alacaklar148.103.409 102.509.425İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 298.492 516.445İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 147.804.917 101.992.980Diğer Alacaklar138.040 233.055İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar138.040 233.055Stoklar8 144.019.365 109.086.941Peşin Ödenmiş Giderler7 4.053.356 5.881.369Diğer Dönen Varlıklar6 8.787.217 14.090.928ARA TOPLAM436.768.669 381.632.198TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR436.768.669 381.632.198DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14.284 14.284Diğer Alacaklar1.539.705 976.963İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.539.705 976.963Maddi Duran Varlıklar9 151.478.700 151.233.688Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.411.701 2.882.668Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.411.701 2.882.668Peşin Ödenmiş Giderler7 22.963.095 781.541Ertelenmiş Vergi Varlığı15 12.026.362 15.012.808Diğer Duran Varlıklar928.282 225.712TOPLAM DURAN VARLIKLAR193.362.129 171.127.664TOPLAM VARLIKLAR630.130.798 552.759.862KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 1.158.568 38.099.341Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10 8.176.718 12.457.990Ticari Borçlar47.427.648 45.854.040İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 47.427.648 45.854.040Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar4.783.266 3.990.823Diğer Borçlar61.335.463 1.930İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17 61.335.463 1.930Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)331.920 499.557Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 13.992.861 5.685.565Kısa Vadeli Karşılıklar2.494.544 1.709.853Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.724.855 1.256.542Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar769.689 453.311Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 15.619.385 3.410.992ARA TOPLAM155.320.373 111.710.091TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER155.320.373 111.710.091UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 39.565.824 1.441.121Uzun Vadeli Karşılıklar20.337.954 17.455.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar20.337.954 17.455.419TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER59.903.778 18.896.540TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER215.224.151 130.606.631ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar380.469.354 389.598.282Ödenmiş Sermaye12 150.000.000 24.725.000Sermaye Düzeltme Farkları26.909.044Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-10.320.886 -8.812.111Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.320.886 -8.812.111Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.320.886 -8.812.111Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler39.606.185 31.212.322Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları123.629.329 184.045.958Net Dönem Karı veya Zararı77.554.726 131.518.069Kontrol Gücü Olmayan Paylar34.437.293 32.554.949TOPLAM ÖZKAYNAKLAR414.906.647 422.153.231TOPLAM KAYNAKLAR630.130.798 552.759.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat369.521.586 353.706.880 199.591.915 180.086.313Satışların Maliyeti-248.403.993 -254.003.017 -128.290.713 -126.744.127TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)121.117.593 99.703.863 71.301.202 53.342.186BRÜT KAR (ZARAR)121.117.593 99.703.863 71.301.202 53.342.186Genel Yönetim Giderleri-14.635.005 -11.971.874 -7.757.429 -6.138.385Pazarlama Giderleri-14.837.345 -15.593.354 -7.493.057 -6.680.477Araştırma ve Geliştirme Giderleri-76.828 -54.712 -43.621 -28.735Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 34.323.243 28.829.780 8.302.395 15.484.789Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -14.360.041 -18.194.545 -3.518.526 -10.641.009ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)111.531.617 82.719.158 60.790.964 45.338.369Yatırım Faaliyetlerinden Giderler335.891 -151.413 224.130 64.050FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)111.867.508 82.567.745 61.015.094 45.402.419Finansman Gelirleri14 8.127.207 7.317.963 4.261.627 3.736.737Finansman Giderleri14 -8.535.506 -7.919.594 -2.619.764 -3.801.852SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)111.459.209 81.966.114 62.656.957 45.337.304Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-24.843.259 -19.788.803 -13.884.253 -10.567.671Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -21.479.619 -14.664.915 -14.285.920 -8.605.893Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -3.363.640 -5.123.888 401.667 -1.961.778SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)86.615.950 62.177.311 48.772.704 34.769.633DÖNEM KARI (ZARARI)86.615.950 62.177.311 48.772.704 34.769.633Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.061.224 3.733.853 5.162.271 2.392.053Ana Ortaklık Payları77.554.726 58.443.458 43.610.433 32.377.580Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına pay başına kar 16 1,07000000 2,36370000 0,36430000 1,30950000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.508.775 -1.007.843 102.746 328.508Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.885.969 -1.279.449 173.403 434.748Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler377.194 271.606 -70.657 -106.240Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri377.194 271.606 -70.657 -106.240Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.508.775 -1.007.843 102.746 328.508TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)85.107.175 61.169.468 48.875.450 35.098.141Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.061.224 3.733.849 5.162.271 2.392.053Ana Ortaklık Payları76.045.951 57.435.619 43.713.179 32.706.088http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869185BIST