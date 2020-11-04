***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -5.821.337 25.605.787 159.851.359 87.102.714 318.372.567 30.145.774 348.518.341Transferler5.606.535 81.496.187 -87.102.722Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.990.774 131.518.077 128.527.303 8.893.043 137.420.346Kar Payları-57.301.588 -57.301.588 -6.483.868 -63.785.456Dönem Sonu Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -7.782.579 31.212.322 184.045.958 88.025.282 347.135.026 29.703.210 376.838.236Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231Transferler131.518.069 -131.518.069Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.754.458 136.069.202 129.314.744 14.887.980 144.202.724Sermaye Arttırımı125.275.000 -26.909.044 -98.365.956Kar Payları8.393.863 -93.568.742 -85.174.879 -7.178.880 -92.353.759Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 -15.566.569 39.606.185 123.629.329 136.069.202 433.738.147 40.264.049 474.002.196Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI175.389.638 -4.641.373Dönem Karı (Zararı)150.957.182 94.089.280Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)150.957.182 94.089.280Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler63.463.499 48.156.863Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 15.844.512 16.009.239Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-9.296Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-9.296Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.619.433 2.953.928Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.619.433 1.563.320Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.390.608Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.398.793 1.527.184Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -2.441.240 -2.125.695Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 1.042.447 3.652.879Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.056.718Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 41.350.925 27.666.512İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.309.680 -128.831.491Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.452.803 -135.910.683Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.251.050 -2.102.984Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-21.639.611 11.940.946Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-24.961.603 -228.201Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.959.350 -3.124.840Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.274.363 1.000.628Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler77.232.100 1.239.009Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-53.826 -1.645.366Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları205.111.001 13.414.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.363.203 -1.092.971Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -27.358.160 -16.963.054YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.778.613 -13.489.516Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 256.969 595.834Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 256.969 595.834Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -19.035.582 -14.085.350FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-73.512.234 -35.554.544Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri59.843.156 114.869.247Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-42.400.424 -85.088.466Ödenen Temettüler-92.353.759 -63.808.141Ödenen Faiz14 -1.042.447 -3.652.879Alınan Faiz14 2.441.240 2.125.695YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.098.791 -53.685.433NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)83.098.791 -53.685.433DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ149.830.480 90.355.669DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ232.929.271 36.670.236Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 232.929.271 149.830.480Ticari Alacaklar135.962.228 102.509.425İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 308.769 516.445İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 135.653.459 101.992.980Diğer Alacaklar139.742 233.055İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar139.742 233.055Stoklar8 130.735.848 109.086.941Peşin Ödenmiş Giderler2.927.462 5.881.369Diğer Dönen Varlıklar6 9.714.311 14.090.928ARA TOPLAM512.408.862 381.632.198TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR512.408.862 381.632.198DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14.284Diğer Alacaklar1.539.711 976.963İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.539.711 976.963Maddi Duran Varlıklar9 152.848.968 151.233.688Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.201.490 2.882.668Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.201.490 2.882.668Peşin Ödenmiş Giderler28.697.051 781.541Ertelenmiş Vergi Varlığı15 14.466.191 15.012.808Diğer Duran Varlıklar896.128 225.712TOPLAM DURAN VARLIKLAR202.649.539 171.127.664TOPLAM VARLIKLAR715.058.401 552.759.862KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10 2.528.076 38.099.341Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10 2.757.418 12.457.990Diğer Finansal Yükümlülükler10 24.317.256Ticari Borçlar34.894.690 45.855.970İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.930İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 34.894.690 45.854.040Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar5.265.186 3.990.823Diğer Borçlar17 61.335.463İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar17 61.335.463Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)445.731 499.557Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 17.443.098 5.685.565Kısa Vadeli Karşılıklar2.006.800 1.709.853Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar1.529.306 1.256.542Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar477.494 453.311Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.012.613 3.410.992ARA TOPLAM170.006.331 111.710.091TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER170.006.331 111.710.091UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 44.895.152 1.441.121Uzun Vadeli Karşılıklar26.154.722 17.455.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar26.154.722 17.455.419TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER71.049.874 18.896.540TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER241.056.205 130.606.631ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar433.738.147 389.598.282Ödenmiş Sermaye12 150.000.000 24.725.000Sermaye Düzeltme Farkları26.909.044Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-15.566.569 -8.812.111Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.566.569 -8.812.111Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-15.566.569 -8.812.111Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler39.606.185 31.212.322Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları123.629.329 184.045.958Net Dönem Karı veya Zararı136.069.202 131.518.069Kontrol Gücü Olmayan Paylar40.264.049 32.554.949TOPLAM ÖZKAYNAKLAR474.002.196 422.153.231TOPLAM KAYNAKLAR715.058.401 552.759.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat555.147.638 533.734.865 185.626.052 180.027.985Satışların Maliyeti-369.920.657 -379.827.675 -121.516.664 -125.824.658TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)185.226.981 153.907.190 64.109.388 54.203.327BRÜT KAR (ZARAR)185.226.981 153.907.190 64.109.388 54.203.327Genel Yönetim Giderleri-20.590.129 -17.914.606 -5.955.124 -5.942.732Pazarlama Giderleri-21.231.583 -22.578.767 -6.394.238 -6.985.413Araştırma ve Geliştirme Giderleri-111.333 -87.146 -34.505 -32.434Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 61.330.178 31.450.694 27.006.935 2.620.913Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -19.407.202 -20.894.775 -5.047.161 -2.700.230ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)185.216.912 123.882.590 73.685.295 41.163.431Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler579.494 214.937 243.603 366.350FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)185.796.406 124.097.527 73.928.898 41.529.781Finansman Gelirleri14 17.326.235 12.885.958 9.199.028 5.567.996Finansman Giderleri14 -10.814.534 -15.227.693 -2.279.028 -7.308.099SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)192.308.107 121.755.792 80.848.898 39.789.678Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-41.350.925 -27.666.512 -16.507.666 -7.877.709Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -39.115.693 -20.404.421 -17.636.074 -5.739.506Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -2.235.232 -7.262.091 1.128.408 -2.138.203SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)150.957.182 94.089.280 64.341.232 31.911.969DÖNEM KARI (ZARARI)150.957.182 94.089.280 64.341.232 31.911.969Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.887.980 6.063.999 5.826.756 2.330.145Ana Ortaklık Payları136.069.202 88.025.281 58.514.476 29.581.824Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına pay başına kazanç 16 0,90710000 3,56020000 0,39010000 1,19640000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.754.458 -1.961.242 -5.245.683 -953.399Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.443.073 -2.503.692 -6.557.104 -1.224.243Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.688.615 542.450 1.311.421 270.844Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.688.615 542.450 1.311.421 270.844Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-6.754.458 -1.961.242 -5.245.683 -953.399TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)144.202.724 92.128.038 59.095.549 30.958.570Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar14.887.980 6.063.999 5.826.756 2.330.145Ana Ortaklık Payları129.314.744 86.064.039 53.268.793 28.628.425http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886269BIST