***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor
04.11.2020 22:12
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -5.821.337 25.605.787 159.851.359 87.102.714 318.372.567 30.145.774 348.518.341
Transferler
5.606.535 81.496.187 -87.102.722
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.990.774 131.518.077 128.527.303 8.893.043 137.420.346
Kar Payları
-57.301.588 -57.301.588 -6.483.868 -63.785.456
Dönem Sonu Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -7.782.579 31.212.322 184.045.958 88.025.282 347.135.026 29.703.210 376.838.236
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231
Transferler
131.518.069 -131.518.069
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.754.458 136.069.202 129.314.744 14.887.980 144.202.724
Sermaye Arttırımı
125.275.000 -26.909.044 -98.365.956
Kar Payları
8.393.863 -93.568.742 -85.174.879 -7.178.880 -92.353.759
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -15.566.569 39.606.185 123.629.329 136.069.202 433.738.147 40.264.049 474.002.196
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
175.389.638 -4.641.373
Dönem Karı (Zararı)
150.957.182 94.089.280
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
150.957.182 94.089.280
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
63.463.499 48.156.863
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 15.844.512 16.009.239
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-9.296
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
-9.296
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.619.433 2.953.928
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
2.619.433 1.563.320
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
1.390.608
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.398.793 1.527.184
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
14 -2.441.240 -2.125.695
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
14 1.042.447 3.652.879
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.056.718
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 41.350.925 27.666.512
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-9.309.680 -128.831.491
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.452.803 -135.910.683
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.251.050 -2.102.984
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-21.639.611 11.940.946
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.961.603 -228.201
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.959.350 -3.124.840
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
1.274.363 1.000.628
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
77.232.100 1.239.009
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-53.826 -1.645.366
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
205.111.001 13.414.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.363.203 -1.092.971
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
15 -27.358.160 -16.963.054
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-18.778.613 -13.489.516
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 256.969 595.834
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
9 256.969 595.834
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -19.035.582 -14.085.350
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-73.512.234 -35.554.544
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
59.843.156 114.869.247
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-42.400.424 -85.088.466
Ödenen Temettüler
-92.353.759 -63.808.141
Ödenen Faiz
14 -1.042.447 -3.652.879
Alınan Faiz
14 2.441.240 2.125.695
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.098.791 -53.685.433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
83.098.791 -53.685.433
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
149.830.480 90.355.669
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
232.929.271 36.670.236
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 232.929.271 149.830.480
Ticari Alacaklar
135.962.228 102.509.425
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
17 308.769 516.445
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 135.653.459 101.992.980
Diğer Alacaklar
139.742 233.055
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
139.742 233.055
Stoklar
8 130.735.848 109.086.941
Peşin Ödenmiş Giderler
2.927.462 5.881.369
Diğer Dönen Varlıklar
6 9.714.311 14.090.928
ARA TOPLAM
512.408.862 381.632.198
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
512.408.862 381.632.198
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
14.284
Diğer Alacaklar
1.539.711 976.963
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.539.711 976.963
Maddi Duran Varlıklar
9 152.848.968 151.233.688
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.201.490 2.882.668
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.201.490 2.882.668
Peşin Ödenmiş Giderler
28.697.051 781.541
Ertelenmiş Vergi Varlığı
15 14.466.191 15.012.808
Diğer Duran Varlıklar
896.128 225.712
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
202.649.539 171.127.664
TOPLAM VARLIKLAR
715.058.401 552.759.862
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 2.528.076 38.099.341
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
10 2.757.418 12.457.990
Diğer Finansal Yükümlülükler
10 24.317.256
Ticari Borçlar
34.894.690 45.855.970
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
1.930
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 34.894.690 45.854.040
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
5.265.186 3.990.823
Diğer Borçlar
17 61.335.463
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17 61.335.463
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
445.731 499.557
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
15 17.443.098 5.685.565
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.006.800 1.709.853
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.529.306 1.256.542
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
477.494 453.311
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.012.613 3.410.992
ARA TOPLAM
170.006.331 111.710.091
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
170.006.331 111.710.091
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
10 44.895.152 1.441.121
Uzun Vadeli Karşılıklar
26.154.722 17.455.419
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
26.154.722 17.455.419
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
71.049.874 18.896.540
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
241.056.205 130.606.631
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
433.738.147 389.598.282
Ödenmiş Sermaye
12 150.000.000 24.725.000
Sermaye Düzeltme Farkları
26.909.044
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-15.566.569 -8.812.111
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.566.569 -8.812.111
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.566.569 -8.812.111
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
39.606.185 31.212.322
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
123.629.329 184.045.958
Net Dönem Karı veya Zararı
136.069.202 131.518.069
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
40.264.049 32.554.949
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
474.002.196 422.153.231
TOPLAM KAYNAKLAR
715.058.401 552.759.862
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
555.147.638 533.734.865 185.626.052 180.027.985
Satışların Maliyeti
-369.920.657 -379.827.675 -121.516.664 -125.824.658
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
185.226.981 153.907.190 64.109.388 54.203.327
BRÜT KAR (ZARAR)
185.226.981 153.907.190 64.109.388 54.203.327
Genel Yönetim Giderleri
-20.590.129 -17.914.606 -5.955.124 -5.942.732
Pazarlama Giderleri
-21.231.583 -22.578.767 -6.394.238 -6.985.413
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-111.333 -87.146 -34.505 -32.434
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 61.330.178 31.450.694 27.006.935 2.620.913
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
13 -19.407.202 -20.894.775 -5.047.161 -2.700.230
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
185.216.912 123.882.590 73.685.295 41.163.431
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
579.494 214.937 243.603 366.350
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
185.796.406 124.097.527 73.928.898 41.529.781
Finansman Gelirleri
14 17.326.235 12.885.958 9.199.028 5.567.996
Finansman Giderleri
14 -10.814.534 -15.227.693 -2.279.028 -7.308.099
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
192.308.107 121.755.792 80.848.898 39.789.678
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-41.350.925 -27.666.512 -16.507.666 -7.877.709
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
15 -39.115.693 -20.404.421 -17.636.074 -5.739.506
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
15 -2.235.232 -7.262.091 1.128.408 -2.138.203
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
150.957.182 94.089.280 64.341.232 31.911.969
DÖNEM KARI (ZARARI)
150.957.182 94.089.280 64.341.232 31.911.969
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.887.980 6.063.999 5.826.756 2.330.145
Ana Ortaklık Payları
136.069.202 88.025.281 58.514.476 29.581.824
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına pay başına kazanç 16 0,90710000 3,56020000 0,39010000 1,19640000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-6.754.458 -1.961.242 -5.245.683 -953.399
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.443.073 -2.503.692 -6.557.104 -1.224.243
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.688.615 542.450 1.311.421 270.844
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
1.688.615 542.450 1.311.421 270.844
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.754.458 -1.961.242 -5.245.683 -953.399
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
144.202.724 92.128.038 59.095.549 30.958.570
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
14.887.980 6.063.999 5.826.756 2.330.145
Ana Ortaklık Payları
129.314.744 86.064.039 53.268.793 28.628.425
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886269
BIST