***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -5.821.337 25.605.787 159.851.359 87.102.714 318.372.567 30.145.774 348.518.341Transferler5.606.535 81.496.187 -87.102.722Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-2.990.774 131.518.077 128.527.303 8.893.043 137.420.346Kar Payları-57.301.588 -57.301.588 -6.483.868 -63.785.456Dönem Sonu Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231Transferler131.518.069 -131.518.069Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-4.341.648 199.189.141 194.847.493 16.816.283 211.663.776Sermaye Arttırımı125.275.000 -26.909.044 -98.365.956Kar Payları8.393.863 -93.568.743 -85.174.880 -7.178.878 -92.353.758Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 -13.153.759 39.606.185 123.629.328 199.189.141 499.270.895 42.192.354 541.463.249Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI100.638.742 142.850.303Dönem Karı (Zararı)216.005.424 140.411.112Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)216.005.424 140.411.112Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler55.263.554 48.929.159Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler21.947.614 22.786.549Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-142.407Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler9,10 -142.407Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler3.572.695 4.029.934Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13 3.573.082 3.014.652Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler12 -387 1.015.282Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-1.895.642 1.723.610Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler18 -4.849.725 -2.933.754Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler18 2.954.083 4.657.364Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler12.748.046 -1.607.968Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 18.890.841 22.139.441İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-123.884.427 -20.702.221Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-39.078.101 -29.226.526Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.535.791 8.194.984Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-51.012.260 12.476.532Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-49.767.300 -3.054.633Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.513.111 -959.300Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)504.895 567.882Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.805.203 -1.424.698Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)224.640 -7.276.462Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları147.384.551 168.638.050Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler13 -2.681.845 -3.035.047Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -44.063.964 -22.752.700YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-18.304.436 -21.025.431Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri528.197 622.256Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri528.197 622.256Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -18.832.633 -21.647.687FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.895.522 -62.350.060Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri52.909.966 134.112.538Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-70.348.584 -130.953.532Ödenen Temettüler-23.352.546 -63.785.456Ödenen Faiz18 -2.954.083 -4.657.364Alınan Faiz18 4.849.725 2.933.754YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.438.784 59.474.812NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)43.438.784 59.474.812DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ149.830.480 90.355.669DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ193.269.264 149.830.481Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 193.269.264 149.830.480Ticari Alacaklar141.587.526 102.509.425İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 584.534 516.445İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 141.002.992 101.992.980Diğer Alacaklar56.027 233.055İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar56.027 233.055Stoklar8 160.099.201 109.086.941Peşin Ödenmiş Giderler7 3.780.012 5.881.369Diğer Dönen Varlıklar6 11.938.072 14.090.928ARA TOPLAM510.730.102 381.632.198TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR510.730.102 381.632.198DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14.284 14.284Diğer Alacaklar1.539.555 976.963İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.539.555 976.963Maddi Duran Varlıklar9 154.079.997 151.233.688Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.998.819 2.882.668Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 3.998.819 2.882.668Peşin Ödenmiş Giderler7 45.044.560 781.541Ertelenmiş Vergi Varlığı19 38.651.212 15.012.808Diğer Duran Varlıklar457.211 225.712TOPLAM DURAN VARLIKLAR243.785.638 171.127.664TOPLAM VARLIKLAR754.515.740 552.759.862KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar11 38.099.341Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 2.268.380 12.457.990Ticari Borçlar64.367.151 45.855.970İlişkili Taraflara Ticari Borçlar1.930İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 64.367.151 45.854.040Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 4.495.718 3.990.823Diğer Borçlar61.048.035İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21 61.048.035Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 724.197 499.557Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 3.065.433 5.685.565Kısa Vadeli Karşılıklar2.054.185 1.709.853Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.600.487 1.256.542Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar453.698 453.311Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 6.216.176 3.410.992ARA TOPLAM144.239.275 111.710.091TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER144.239.275 111.710.091UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 45.039.500 1.441.121Uzun Vadeli Karşılıklar23.773.716 17.455.419Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 23.773.716 17.455.419TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER68.813.216 18.896.540TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER213.052.491 130.606.631ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar499.270.895 389.598.282Ödenmiş Sermaye14 150.000.000 24.725.000Sermaye Düzeltme Farkları14 26.909.044Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.153.759 -8.812.111Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.153.759 -8.812.111Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)13 -13.153.759 -8.812.111Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler39.606.185 31.212.322Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları123.629.328 184.045.958Net Dönem Karı veya Zararı199.189.141 131.518.069Kontrol Gücü Olmayan Paylar42.192.354 32.554.949TOPLAM ÖZKAYNAKLAR541.463.249 422.153.231TOPLAM KAYNAKLAR754.515.740 552.759.862Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 754.148.916 691.440.119Satışların Maliyeti15,16 -498.148.535 -490.393.166TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)256.000.381 201.046.953BRÜT KAR (ZARAR)256.000.381 201.046.953Genel Yönetim Giderleri16 -27.947.420 -25.581.427Pazarlama Giderleri16 -26.096.530 -28.245.610Araştırma ve Geliştirme Giderleri16 -144.547 -115.849Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler17 51.920.519 43.060.620Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler17 -10.243.609 -24.040.626ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)243.488.794 166.124.061Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler21.516 52.745FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)243.510.310 166.176.806Finansman Gelirleri18 23.442.038 16.290.948Finansman Giderleri18 -32.056.083 -19.917.201SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)234.896.265 162.550.553Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-18.890.841 -22.139.441Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -41.443.832 -26.355.146Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 22.552.991 4.215.705SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)216.005.424 140.411.112DÖNEM KARI (ZARARI)216.005.424 140.411.112Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.816.283 8.893.043Ana Ortaklık Payları199.189.141 131.518.069Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Ana Ortaklık Hissedarlarına Pay Başına Kar (TL) 20 1,32790000 5,31920000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.341.648 -2.990.775Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-5.427.061 -3.810.327Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.085.413 819.552Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.085.413 819.552Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.341.648 -2.990.775TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)211.663.776 137.420.337Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar16.816.283 8.893.043Ana Ortaklık Payları194.847.493 128.527.294http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913046BIST