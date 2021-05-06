***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231Transferler131.518.069 -131.518.069Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.611.521 33.944.295 32.332.774 3.898.954 36.231.728Kar Payları-7.178.881 -7.178.881Dönem Sonu Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -10.423.632 31.212.322 315.564.027 33.944.295 421.931.056 29.275.022 451.206.078Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 -13.153.759 39.606.185 123.629.328 199.189.141 499.270.895 42.192.354 541.463.249Transferler199.189.141 -199.189.141Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-105.222 48.073.714 47.968.492 4.697.510 52.666.002Kar Payları11.710.514 -91.020.680 -79.310.166 -9.437.386 -88.747.552Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 -13.258.981 51.316.699 231.797.789 48.073.714 467.929.221 37.452.478 505.381.699Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI121.016.000 -9.193.571Dönem Karı (Zararı)52.771.224 37.843.248Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler22.222.631 15.218.435Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5.709.320 5.011.166Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.191.607 1.001.815Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler1.420.938 1.001.815Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-229.331Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler102.897 231.919Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -1.272.670 -861.822Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 1.375.567 1.093.741Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler933.506 -1.985.473Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 14.285.301 10.959.008İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler50.177.136 -56.143.389Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-15.045.282 -30.547.701Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.370.180 -2.572.671Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-27.919.226 -39.229.005Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)37.437.657 -17.236.581Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler41.704.141 18.751.639Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)777.589 357.063Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-5.625.924 -6.010.945Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)21.218.361 20.344.812Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları125.170.991 -3.081.706Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-882.370 -112.705Vergi İadeleri (Ödemeleri)-3.272.621 -5.999.160YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-77.698.599 -6.951.560Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -77.698.599 -6.951.560FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-54.658.834 -4.686.946Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri8.212.301Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.667.328Ödenen Temettüler-55.931.504Ödenen Faiz-1.093.741Alınan Faiz16 1.272.670 861.822YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.341.433 -20.832.077NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.341.433 -20.832.077DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ193.269.264 149.830.480DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ181.927.831 128.998.403Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 181.927.831 193.269.264Ticari Alacaklar156.632.808 141.002.992İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 156.632.808 141.002.992Diğer Alacaklar571.822 640.561İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar19 496.061 584.534İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar75.761 56.027Stoklar8 188.018.427 160.099.201Peşin Ödenmiş Giderler7 5.138.818 3.780.012Diğer Dönen Varlıklar6 12.454.591 11.938.072ARA TOPLAM544.744.297 510.730.102TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR544.744.297 510.730.102DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14.284 14.284Diğer Alacaklar2.164.837 1.539.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.164.837 1.539.555Maddi Duran Varlıklar9 226.253.145 154.079.997Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.814.950 3.998.819Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 3.814.950 3.998.819Peşin Ödenmiş Giderler6.248.097 45.044.560Ertelenmiş Vergi Varlığı17 32.977.729 38.651.212Diğer Duran Varlıklar1.169.794 457.211TOPLAM DURAN VARLIKLAR272.642.836 243.785.638TOPLAM VARLIKLAR817.387.133 754.515.740KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 9.869.570 2.268.380Ticari Borçlar106.071.292 64.367.151İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 106.071.292 64.367.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 5.273.307 4.495.718Diğer Borçlar85.416.008 61.048.035İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 85.416.008 61.048.035Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 21.942.558 724.197Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 8.378.326 3.065.433Kısa Vadeli Karşılıklar2.544.701 2.054.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 1.861.672 1.600.487Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar683.029 453.698Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 8.318.480 6.216.176ARA TOPLAM247.814.242 144.239.275TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER247.814.242 144.239.275UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 39.747.383 45.039.500Uzun Vadeli Karşılıklar24.443.809 23.773.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 24.443.809 23.773.716TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER64.191.192 68.813.216TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER312.005.434 213.052.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar467.929.221 499.270.895Ödenmiş Sermaye14 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.258.981 -13.153.759Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.258.981 -13.153.759Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.258.981 -13.153.759Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler51.316.699 39.606.185Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları231.797.789 123.629.328Net Dönem Karı veya Zararı48.073.714 199.189.141Kontrol Gücü Olmayan Paylar37.452.478 42.192.354TOPLAM ÖZKAYNAKLAR505.381.699 541.463.249TOPLAM KAYNAKLAR817.387.133 754.515.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat195.785.712 169.929.671Satışların Maliyeti-134.359.960 -120.113.280TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)61.425.752 49.816.391BRÜT KAR (ZARAR)61.425.752 49.816.391Genel Yönetim Giderleri-6.517.705 -6.877.576Pazarlama Giderleri-5.619.272 -7.344.288Araştırma ve Geliştirme Giderleri-35.139 -33.207Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 20.175.380 26.020.848Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -3.048.935 -10.841.515ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)66.380.081 50.740.653Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler385 111.765FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)66.380.466 50.852.418Finansman Gelirleri16 6.260.055 3.865.580Finansman Giderleri16 -5.583.996 -5.915.742SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)67.056.525 48.802.256Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-14.285.301 -10.959.008Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -8.585.514 -7.193.699Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -5.699.787 -3.765.309SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)52.771.224 37.843.248DÖNEM KARI (ZARARI)52.771.224 37.843.248Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.697.510 3.898.953Ana Ortaklık Payları48.073.714 33.944.295Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına pay başına kar 18 0,32050000 1,37290000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-105.222 -1.611.521Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-131.528 -2.059.372Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler26.306 447.851Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi26.306 447.851Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-105.222 -1.611.521TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)52.666.002 36.231.727Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar4.697.510 3.898.953Ana Ortaklık Payları47.968.492 32.332.774http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935066BIST