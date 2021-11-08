***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler24.725.000 26.909.044 -8.812.111 31.212.322 184.045.958 131.518.069 389.598.282 32.554.949 422.153.231Transferler131.518.069 -131.518.069Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-6.754.458 136.069.202 129.314.744 14.887.980 144.202.724Sermaye Arttırımı125.275.000 -26.909.044 -98.365.956Kar Payları8.393.863 -93.568.742 -85.174.879 -7.178.880 -92.353.759Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 -15.556.569 39.606.185 123.629.329 136.069.202 433.738.147 40.264.049 474.002.196Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 -13.153.759 39.606.185 123.629.328 199.189.141 499.270.895 42.192.354 541.463.249Transferler199.189.141 -199.189.141Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-1.587.900 160.556.954 104.969.054 9.348.997 114.318.051Kar Payları18.132.390 -97.337.952 -79.205.562 -9.437.384 -88.642.946Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 -14.741.659 57.738.575 225.480.517 106.556.954 525.034.387 42.103.967 567.138.354Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI144.555.874 175.389.638Dönem Karı (Zararı)115.905.951 150.957.182Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler66.996.599 63.463.499Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler9 16.496.544 15.844.512Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-1.386 -9.296Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-1.386 -9.296Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler5.161.501 2.619.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5.160.297 2.619.433Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler1.204Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler785.062 -1.398.793Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler14 -2.164.013 -2.441.240Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler14 2.949.075 1.042.447Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.528.000 5.056.718Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler15 38.026.878 41.350.925İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-17.595.312 -9.309.680Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-19.694.465 -33.452.803Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.393.150 3.251.050Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-58.216.400 -21.639.611Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)28.977.622 -24.961.603Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler32.212.759 -10.959.350Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.710.994 1.274.363Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler629.553 77.232.100Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)177.775 -53.826Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları165.307.238 205.111.001Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.298.308 -2.363.203Vergi İadeleri (Ödemeleri)15 -19.453.056 -27.358.160YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-110.026.921 -18.778.613Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri9 60.213 256.969Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9 -110.087.134 -19.035.582FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-152.720.694 -73.512.234Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri59.843.156Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.244.658 -42.400.424Ödenen Temettüler-149.690.974 -92.353.759Ödenen Faiz14 -2.949.075 -1.042.447Alınan Faiz14 2.164.013 2.441.240YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-118.191.741 83.098.791NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-118.191.741 83.098.791DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ193.269.264 149.830.480DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ75.077.523 232.929.271Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 75.077.523 193.269.264Ticari Alacaklar161.281.991 141.587.526İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar17 356.297 584.534İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 160.925.694 141.002.992Diğer Alacaklar77.261 56.027İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar77.261 56.027Stoklar8 218.316.987 160.099.201Peşin Ödenmiş Giderler7 6.086.170 3.780.012Diğer Dönen Varlıklar6 14.229.426 11.938.072ARA TOPLAM475.069.358 510.730.102TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR475.069.358 510.730.102DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14.285 14.284Diğer Alacaklar2.040.657 1.539.555İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.040.657 1.539.555Maddi Duran Varlıklar9 248.050.264 154.079.997Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.558.929 3.998.819Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.558.929 3.998.819Peşin Ödenmiş Giderler7 13.760.780 45.044.560Ertelenmiş Vergi Varlığı15 23.210.004 38.651.212Diğer Duran Varlıklar1.036.670 457.211TOPLAM DURAN VARLIKLAR291.671.589 243.785.638TOPLAM VARLIKLAR766.740.947 754.515.740KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları10 18.041.298 2.268.380Ticari Borçlar96.579.910 64.367.151İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 96.579.910 64.367.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar6.206.712 4.495.718Diğer Borçlar7 61.048.035İlişkili Taraflara Diğer Borçlar17 7 61.048.035Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)901.972 724.197Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü15 5.801.072 3.065.433Kısa Vadeli Karşılıklar2.500.497 2.054.185Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar2.048.003 1.600.487Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar452.494 453.698Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 6.400.621 6.216.176ARA TOPLAM136.432.089 144.239.275TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER136.432.089 144.239.275UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar10 33.549.924 45.039.500Uzun Vadeli Karşılıklar29.620.580 23.773.716Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar29.620.580 23.773.716TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER63.170.504 68.813.216TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER199.602.593 213.052.491ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar525.034.387 499.270.895Ödenmiş Sermaye12 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-14.741.659 -13.153.759Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.741.659 -13.153.759Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-14.741.659 -13.153.759Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler57.738.575 39.606.185Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları225.480.517 123.629.328Net Dönem Karı veya Zararı106.556.954 199.189.141Kontrol Gücü Olmayan Paylar42.103.967 42.192.354TOPLAM ÖZKAYNAKLAR567.138.354 541.463.249TOPLAM KAYNAKLAR766.740.947 754.515.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat705.617.157 555.147.638 275.448.911 185.626.052Satışların Maliyeti-530.754.756 -369.920.657 -222.344.383 -121.516.664TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)174.862.401 185.226.981 53.104.528 64.109.388BRÜT KAR (ZARAR)174.862.401 185.226.981 53.104.528 64.109.388Genel Yönetim Giderleri-22.277.355 -20.590.129 -7.994.952 -5.955.124Pazarlama Giderleri-22.460.525 -21.231.583 -8.191.238 -6.394.238Araştırma ve Geliştirme Giderleri-114.123 -111.333 -40.949 -34.505Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 58.905.019 61.330.178 30.905.426 27.006.935Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler13 -36.771.038 -19.407.202 -28.920.952 -5.047.161ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)152.144.379 185.216.912 38.861.863 73.685.295Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler2.148 579.494 667 243.603FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)152.146.527 185.796.406 38.862.530 73.928.898Finansman Gelirleri14 9.623.553 17.326.235 1.556.316 9.199.028Finansman Giderleri14 -7.837.252 -10.814.534 -1.561.135 -2.279.028SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)153.932.828 192.308.107 38.857.711 80.848.898Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-38.026.877 -41.350.925 -9.451.029 -16.507.666Dönem Vergi (Gideri) Geliri15 -22.188.695 -39.115.693 -5.993.823 -17.636.074Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri15 -15.838.182 -2.235.232 -3.457.206 1.128.408SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)115.905.951 150.957.182 29.406.682 64.341.232DÖNEM KARI (ZARARI)115.905.951 150.957.182 29.406.682 64.341.232Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.348.997 14.887.980 2.271.585 5.826.756Ana Ortaklık Payları106.556.954 136.069.202 27.135.097 58.514.476Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülebilen faaliyetlerden ana ortaklık hissedarlarına pay başına kar 16 0,71040000 0,90710000 0,18090000 0,39010000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.587.900 -6.754.458 -2.754.879 -5.245.683Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.984.875 -8.443.073 -3.443.599 -6.557.104Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler396.975 1.688.615 688.720 1.311.421Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri396.975 1.688.615 688.720 1.311.421Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-1.587.900 -6.754.458 -2.754.879 -5.245.683TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)114.318.051 144.202.724 26.651.803 59.095.549Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar9.348.997 14.887.980 2.271.585 5.826.756Ana Ortaklık Payları104.969.054 129.314.744 24.380.218 53.268.793http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975997BIST