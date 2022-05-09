***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 -13.153.759 39.606.185 123.629.328 199.189.141 499.270.895 42.192.354 541.463.249Transferler199.189.141 -199.189.141Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-105.222 48.073.714 47.968.492 4.697.510 52.666.002Kar Payları11.710.514 -91.020.680 -79.310.166 -9.437.386 -88.747.552Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 -13.258.981 51.316.699 231.797.789 48.073.714 467.929.221 37.452.478 505.381.699Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler150.000.000 -13.947.346 57.738.576 225.375.912 248.125.334 667.292.476 69.801.933 737.094.409Transferler6.795.090 241.330.244 -248.125.334Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.066.349 117.971.390 119.037.739 19.252.374 138.290.113Kar Payları-18.680.350 -18.680.350Dönem Sonu Bakiyeler150.000.000 -12.880.997 64.533.666 466.706.156 117.971.390 786.330.215 70.373.957 856.704.172Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI100.046.443 121.016.000Dönem Karı (Zararı)137.223.764 52.771.224Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler69.798.952 22.222.631Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler8.126.918 5.709.320Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-461 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.498.734 1.191.607Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.498.734 1.420.938Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler0 -229.331Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler246.143 102.897Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler16 -393.571 -1.272.670Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler16 639.714 1.375.567Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.525.082 933.506Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 42.534.746 14.285.301Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-132.210 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-132.210 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-62.933.495 50.177.136Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-50.284.666 -15.045.282Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.330.945 35.067.477Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-74.856.060 -27.919.226Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler65.734.905 41.704.141Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-4.858.619 16.370.026Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları144.089.221 125.170.991Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemelerddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri280.675 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri280.675 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları9,10 -7.436.700 -77.698.599FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-13.836.643 -54.658.834Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-13.590.500 0Ödenen Temettüler0 -55.931.504Ödenen Faiz-639.714 0Alınan Faiz16 393.571 1.272.670YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.053.775 -11.341.433NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)79.053.775 -11.341.433DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ335.931.691 193.269.264DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ414.985.466 181.927.831Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 414.985.466 335.931.691Ticari Alacaklar288.049.590 237.764.924İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar19 760.070 647.679İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 287.289.520 237.117.245Diğer Alacaklar331.592 1.684.077İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar331.592 1.684.077Stoklar8 332.897.657 258.041.136Peşin Ödenmiş Giderler7 8.942.304 4.821.463Diğer Dönen Varlıklar6 3.820.914 7.315.289ARA TOPLAM1.049.027.523 845.558.580TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.049.027.523 845.558.580DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar14.285 14.285Diğer Alacaklarlar2.456.234 2.654.966Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar10 2.456.234 2.654.966Peşin Ödenmiş Giderler7 811.364 3.279.936Ertelenmiş Vergi Varlığı37.064.814 34.128.314Diğer Duran Varlıklar1.801.463 748.005TOPLAM DURAN VARLIKLAR306.157.822 304.664.932TOPLAM VARLIKLAR1.355.185.345 1.150.223.512KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları11 28.207.526 26.604.531Ticari Borçlar282.719.130 216.984.225İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 282.719.130 216.984.225Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 8.428.865 6.722.448Diğer Borçlar18.680.350 0İlişkili Taraflara Diğer Borçlar19 18.680.350 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)7 24.809.077 31.457.644Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 45.497.899 42.033.989Kısa Vadeli Karşılıklar3.901.818 3.428.647Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar13 3.449.324 2.712.729Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar452.494 715.918Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6 4.585.088 4.501.557ARA TOPLAM416.829.753 331.733.041TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER416.829.753 331.733.041UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar11 39.805.854 49.474.267Uzun Vadeli Karşılıklar41.845.566 31.921.795Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar13 41.845.566 31.921.795TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER81.651.420 81.396.062TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER498.481.173 413.129.103ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar786.330.215 667.292.476Ödenmiş Sermaye14 150.000.000 150.000.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-12.880.997 -13.947.346Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.880.997 -13.947.346Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.880.997 -13.947.346Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler64.533.666 57.738.576Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları466.706.156 225.375.912Net Dönem Karı veya Zararı117.971.390 248.125.334Kontrol Gücü Olmayan Paylar70.373.957 69.801.933TOPLAM ÖZKAYNAKLAR856.704.172 737.094.409TOPLAM KAYNAKLAR1.355.185.345 1.150.223.512Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3 544.666.572 195.785.712Satışların Maliyeti-366.639.637 -134.359.960TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)178.026.935 61.425.752BRÜT KAR (ZARAR)178.026.935 61.425.752Genel Yönetim Giderleri-12.600.441 -6.517.705Pazarlama Giderleri-12.946.415 -5.619.272Araştırma ve Geliştirme Giderleri-54.624 -35.139Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler15 53.007.954 20.175.380Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -26.175.339 -3.048.935ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)179.258.070 66.380.081Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler132.210 385FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)179.390.280 66.380.466Finansman Gelirleri16 10.781.402 6.260.055Finansman Giderleri16 -10.413.172 -5.583.996SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)179.758.510 67.056.525Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-42.534.746 -14.285.301Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -45.737.833 -8.585.514Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.203.087 -5.699.787SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)137.223.764 52.771.224DÖNEM KARI (ZARARI)137.223.764 52.771.224Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.252.374 4.697.510Ana Ortaklık Payları117.971.390 48.073.714Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Ana Ortaklık Hissedarlarına Pay Başına Kar 18 0,78650000 0,32050000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.066.349 -105.222Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.332.936 -131.528Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-266.587 26.306Tanımlanmış Fayda P 1.066.349 -105.222TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)138.290.113 52.666.002Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar19.252.374 4.697.510Ana Ortaklık Payları119.037.739 47.968.492http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028000BIST