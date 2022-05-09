***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor
09.05.2022 18:52
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -13.153.759 39.606.185 123.629.328 199.189.141 499.270.895 42.192.354 541.463.249
Transferler
199.189.141 -199.189.141
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-105.222 48.073.714 47.968.492 4.697.510 52.666.002
Kar Payları
11.710.514 -91.020.680 -79.310.166 -9.437.386 -88.747.552
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -13.258.981 51.316.699 231.797.789 48.073.714 467.929.221 37.452.478 505.381.699
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
150.000.000 -13.947.346 57.738.576 225.375.912 248.125.334 667.292.476 69.801.933 737.094.409
Transferler
6.795.090 241.330.244 -248.125.334
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.066.349 117.971.390 119.037.739 19.252.374 138.290.113
Kar Payları
-18.680.350 -18.680.350
Dönem Sonu Bakiyeler
150.000.000 -12.880.997 64.533.666 466.706.156 117.971.390 786.330.215 70.373.957 856.704.172
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
100.046.443 121.016.000
Dönem Karı (Zararı)
137.223.764 52.771.224
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
69.798.952 22.222.631
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
8.126.918 5.709.320
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-461 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.498.734 1.191.607
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13.498.734 1.420.938
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
0 -229.331
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
246.143 102.897
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
16 -393.571 -1.272.670
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
16 639.714 1.375.567
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.525.082 933.506
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 42.534.746 14.285.301
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-132.210 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-132.210 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-62.933.495 50.177.136
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-50.284.666 -15.045.282
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.330.945 35.067.477
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-74.856.060 -27.919.226
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
65.734.905 41.704.141
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.858.619 16.370.026
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
144.089.221 125.170.991
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
ddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
280.675 0
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
280.675 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9,10 -7.436.700 -77.698.599
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-13.836.643 -54.658.834
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.590.500 0
Ödenen Temettüler
0 -55.931.504
Ödenen Faiz
-639.714 0
Alınan Faiz
16 393.571 1.272.670
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.053.775 -11.341.433
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
79.053.775 -11.341.433
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
335.931.691 193.269.264
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
414.985.466 181.927.831
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 414.985.466 335.931.691
Ticari Alacaklar
288.049.590 237.764.924
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19 760.070 647.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 287.289.520 237.117.245
Diğer Alacaklar
331.592 1.684.077
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
331.592 1.684.077
Stoklar
8 332.897.657 258.041.136
Peşin Ödenmiş Giderler
7 8.942.304 4.821.463
Diğer Dönen Varlıklar
6 3.820.914 7.315.289
ARA TOPLAM
1.049.027.523 845.558.580
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.049.027.523 845.558.580
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
14.285 14.285
Diğer Alacaklar
lar
2.456.234 2.654.966
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 2.456.234 2.654.966
Peşin Ödenmiş Giderler
7 811.364 3.279.936
Ertelenmiş Vergi Varlığı
37.064.814 34.128.314
Diğer Duran Varlıklar
1.801.463 748.005
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
306.157.822 304.664.932
TOPLAM VARLIKLAR
1.355.185.345 1.150.223.512
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
11 28.207.526 26.604.531
Ticari Borçlar
282.719.130 216.984.225
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 282.719.130 216.984.225
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
13 8.428.865 6.722.448
Diğer Borçlar
18.680.350 0
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 18.680.350 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
7 24.809.077 31.457.644
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 45.497.899 42.033.989
Kısa Vadeli Karşılıklar
3.901.818 3.428.647
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 3.449.324 2.712.729
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
452.494 715.918
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 4.585.088 4.501.557
ARA TOPLAM
416.829.753 331.733.041
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
416.829.753 331.733.041
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
11 39.805.854 49.474.267
Uzun Vadeli Karşılıklar
41.845.566 31.921.795
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
13 41.845.566 31.921.795
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
81.651.420 81.396.062
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
498.481.173 413.129.103
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
786.330.215 667.292.476
Ödenmiş Sermaye
14 150.000.000 150.000.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-12.880.997 -13.947.346
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.880.997 -13.947.346
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.880.997 -13.947.346
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
64.533.666 57.738.576
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
466.706.156 225.375.912
Net Dönem Karı veya Zararı
117.971.390 248.125.334
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
70.373.957 69.801.933
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
856.704.172 737.094.409
TOPLAM KAYNAKLAR
1.355.185.345 1.150.223.512
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
3 544.666.572 195.785.712
Satışların Maliyeti
-366.639.637 -134.359.960
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
178.026.935 61.425.752
BRÜT KAR (ZARAR)
178.026.935 61.425.752
Genel Yönetim Giderleri
-12.600.441 -6.517.705
Pazarlama Giderleri
-12.946.415 -5.619.272
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
-54.624 -35.139
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
15 53.007.954 20.175.380
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -26.175.339 -3.048.935
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
179.258.070 66.380.081
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
132.210 385
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
179.390.280 66.380.466
Finansman Gelirleri
16 10.781.402 6.260.055
Finansman Giderleri
16 -10.413.172 -5.583.996
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
179.758.510 67.056.525
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-42.534.746 -14.285.301
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -45.737.833 -8.585.514
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.203.087 -5.699.787
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
137.223.764 52.771.224
DÖNEM KARI (ZARARI)
137.223.764 52.771.224
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.252.374 4.697.510
Ana Ortaklık Payları
117.971.390 48.073.714
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Ana Ortaklık Hissedarlarına Pay Başına Kar 18 0,78650000 0,32050000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.066.349 -105.222
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
1.332.936 -131.528
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-266.587 26.306
Tanımlanmış Fayda P 1.066.349 -105.222
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
138.290.113 52.666.002
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
19.252.374 4.697.510
Ana Ortaklık Payları
119.037.739 47.968.492
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028000
BIST