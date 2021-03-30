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***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

30.03.2021 09:43



***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescil Tarihinin Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 26.02.2021
Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması
2 - 2020 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2020 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporu'nun okunması
4 - 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin şirketin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmeleri
6 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması
7 - Yönetim Kurulu'nun 2020 yılı hesap dönemine ilişkin karın dağıtımı hakkındaki önerisinin görüşülerek karara bağlanması
8 - Görev süreleri dolmuş bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev sürelerinin tespiti
9 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Şirket Esas Sözleşmesi'nin tadiline ilişkin izin yazıları ve Es as Sözleşme Tadil Metni'nin eski ve yeni şekillerinin okunması, müzakeresi ve onaylanması
10 - Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması
11 - Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin belirlenmesi
12 - Şirketimizin Borsa İstanbul A.Ş.'de (BIST) işlem gören iştirakinin (bağlı ortaklığının) hisselerinden bir bölümünün veya tamamının satışı
GÜNCEL HABERLER




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BIST En Aktif Hisseler13:06
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
VANGD 6,93 9.802.564 % 10,00  
CMBTN 337,20 5.861.885 % 9,98  
LUKSK 80,50 8.743.317 % 9,97  
BLCYT 17,24 77.352.224 % 9,95  
GLRYH 11,16 17.667.359 % 9,95  
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13:06 Alış Satış %  
Dolar 8,3545 8,3606 % 1,96  
Euro 9,8162 9,8269 % 1,65  
Sterlin 11,4591 11,5165 % 1,95  
Frank 8,8285 8,8817 % 1,66  
Riyal 2,2202 2,2313 % 1,96  
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13:06 Alış Satış %  
Altın Ons 1.696 1.696 -16,56  
Altın Gr. 455 455 4,09  
Cumhuriyet 3.015 3.061 43,00  
Tam 2.999 3.077 40,41  
Yarım 1.450 1.488 19,55  
Çeyrek 727 744 9,77  
Gümüş.Ons 24,44 24,48 -0,18  
Gümüş Gr. 6,56 6,57 0,07  
B. Petrol 64,60 64,60 -0,32  
Seans Raporu 13:06
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