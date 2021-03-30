***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.03.2021 09:43
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Tescil Tarihinin Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 26.02.2021
Genel Kurul Tarihi 25.03.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.03.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres The Marmara Oteli Taksim Meydanı İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturu
15:341.397
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,51
|Açılış
|: 1.397
|
|Önceki Kapanış
|: 1.396
|
1.404
En Düşük
1.391
15:348,2669
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0564
|Açılış
|: 8,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2800
|
8,3986
En Düşük
8,2490
15:349,7315
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0428
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,9109
En Düşük
9,7079
15:34449,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -2,19
|Açılış
|: 449,13
|
|Önceki Kapanış
|: 451,33
|
455,42
En Düşük
446,33
BIST En Aktif Hisseler15:34
|LINK
|40,70
|31.602.725
|% 10,00
|
|ALCAR
|412,60
|30.443.616
|% 10,00
|
|TGSAS
|17,93
|21.151.603
|% 10,00
|
|RODRG
|22,22
|2.181.871
|% 10,00
|
|BTCIM
|15,97
|15.950.889
|% 9,99
|
|KRTEK
|17,37
|56.704.402
|% -10,00
|
|IDEAS
|79,20
|2.291.969
|% -10,00
|
|BRKO
|1,44
|1.519.873
|% -10,00
|
|ULUUN
|14,80
|161.165.190
|% -9,98
|
|VAKFN
|21,74
|16.323.566
|% -9,94
|
|GARAN
|6,72
|1.850.336.418
|% -0,88
|
|SASA
|47,62
|1.320.982.044
|% 7,11
|
|KOZAL
|116,80
|711.330.577
|% 1,39
|
|BJKAS
|8,06
|617.218.467
|% 6,33
|
|FROTO
|197,80
|573.849.189
|% 0,05
|
|GARAN
|6,72
|1.850.336.418
|% -0,88
|
|SKBNK
|1,21
|169.856.376
|% 0,83
|
|EKGYO
|1,92
|162.169.376
|% -0,52
|
|BJKAS
|8,06
|617.218.467
|% 6,33
|
|KRDMD
|7,09
|542.772.578
|% 0,14
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2615
|8,2669
|% -0,68
|
|Euro
|9,7136
|9,7315
|% -0,44
|
|Sterlin
|11,3531
|11,4100
|% -0,53
|
|Frank
|8,7337
|8,7863
|% -0,83
|
|Riyal
|2,1995
|2,2105
|% -0,69
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.684
|-1,41
|
|Altın Gr.
|449
|449
|-2,49
|
|Cumhuriyet
|2.974
|3.019
|-4,00
|
|Tam
|2.959
|3.036
|-5,09
|
|Yarım
|1.430
|1.469
|-2,46
|
|Çeyrek
|717
|734
|-1,23
|
|Gümüş.Ons
|24,00
|24,04
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,18
|64,18
|0,01
|