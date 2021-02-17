***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYokYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteBüyük Mükellefler Vergi DairesiMali Tablonun Verilme Nedeni2020 yılı 4. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi EkiMali Tablonun Verilme Tarihi17/02/2021AçıklamalarGeçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmiş olan sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenmemiş şirketimizin 01.01.2020 - 31.12.2020 dönemine ait gelir tablosu ilişikte sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910390BIST