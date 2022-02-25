***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.02.2022 12:27
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 25.02.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 Peşin 0,7960165 79,60165 10 0,7164148 71,64148
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 Peşin 0,7960165 79,60165 10 0,7164148 71,64148
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 Peşin 0,7960165 79,60165 10 0,7164148 71,64148
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 Peşin 0,7960176 79,60176 10 0,7164158 71,64158
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 Peşin 0,7960165 79,60165 10 0,7164148 71,64148
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 21.04.2022 25.04.2022 22.04.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 0 0
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 0 0
E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 0 0
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında
Şirketin 2021 yılı faaliyetlerini içeren Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildi
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre ana ortaklığa ait 248.125.334 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 169.275.182,86 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamda
Türk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur buna göre 8.463.759,14 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,
Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 240.111.574,86 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 48.022.314,97 TL' nin birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,
Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 1.206.085,68 TL nakit kâr payı verilmesine,
İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 71.380.167,14 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. Maddesine göre 11.310.856,78 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına,
Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,
Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 119.402.482,11 TL, net 107.462.233,90 TL dağıtılmasına,
1 TL nominal değerde hisse senedine % 79,6017 nispetinde ve 0,796017 TL brüt, % 71,6415 nispetinde ve 0,716415 TL net nakit temettü ödenmesine,
Bu hususların Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve kar dağıtımına 21 Nisan 2022 tarihi itibariyle başlanılmasına karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Alkim Kimya 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 150.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 11.366.875,79
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 354.164.221 178.778.239,55
4. Vergiler ( - ) 68.991.924 9.503.056,69
5. Net Dönem Kârı 248.125.334 169.275.182,86
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 8.463.759,14 8.463.759,14
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 239.661.574,86 160.811.423,72
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 450.000 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 240.111.574,86 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 48.022.314,97 0
* Nakit 48.022.314,97 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 1.206.085,68 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 1.206.085,68 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 71.380.167,14 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 11.310.856,78 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 107.742.150,3 28.891.999,16
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 586.750,32 0 0,24 0,716415 71,6415
B Grubu 482.439,15 0 0,2 0,716415 71,6415
C Grubu 492.218,32 0 0,21 0,716415 71,6415
D Grubu 3.259,72 0 0 0,716415 71,6415
E Grubu 105.897.566,39 0 44,19 0,716415 71,6415
TOPLAM 107.462.223,9 0 44,84 0,716415 71,6415
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004403
BIST