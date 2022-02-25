***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.02.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.03.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 Peşin 0,7960165 79,60165 10 0,7164148 71,64148B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 Peşin 0,7960165 79,60165 10 0,7164148 71,64148C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 Peşin 0,7960165 79,60165 10 0,7164148 71,64148D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 Peşin 0,7960176 79,60176 10 0,7164158 71,64158E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 Peşin 0,7960165 79,60165 10 0,7164148 71,64148Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 21.04.2022 25.04.2022 22.04.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00018 0 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00026 0 0C Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00034 0 0D Grubu, İşlem Görmüyor, TREALKM00042 0 0E Grubu, ALKIM, TRAALKIM91E0 0 0Ek AçıklamalarŞirketimizin 25.02.2022 tarihli Yönetim Kurulu ToplantısındaŞirketin 2021 yılı faaliyetlerini içeren Bağımsız denetimden geçmiş Sermaye Piyasaları Kurulu düzenlemelerine göre Türkiye Muhasebe Standartları / Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tabloları ve vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara ait oluşturulan mali tablolar incelendi, müzakere edildiTürkiye Muhasebe Standartları (TMS) / Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS)'na uygun olarak düzenlenmiş Finansal Tablolara göre ana ortaklığa ait 248.125.334 TL net dönem kârı olduğu, vergi yasaları kapsamında tutulan kayıtlara göre oluşturulan mali tablolarda 169.275.182,86 TL net dönem kârı olduğu görülmüştür. Bu bağlamdaTürk Ticaret Kanunun (TTK) 519 maddesinin birinci fıkrası uyarınca, ödenmiş sermayenin beşte birini buluncaya kadar genel kanuni yedek akçe ayrılması zorunludur buna göre 8.463.759,14 TL birinci tertip yasal yedek akçe olarak ayrılmasına,Birinci kâr payı matrahı olan, TMS/TFRS' na göre hazırlanan ana ortaklığa ait net dağıtılabilir dönem kârına bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem kârı 240.111.574,86 TL üzerinden, Sermaye Piyasası Kurulunun Kâr Payı Tebliği (II-19.1)' ne uygun olarak kar payı dağıtım politikamız çerçevesinde 48.022.314,97 TL' nin birinci kâr payı olarak nakit dağıtılmasına,Yönetim Kuruluna TMS/TFRS'ye göre hazırlanan net dağıtılabilir dönem karından (brüt) 1.206.085,68 TL nakit kâr payı verilmesine,İkinci kâr payı olarak, net dağıtılabilir dönem kârından 71.380.167,14 TL nakit dağıtılmasına, TTK'nın 519. Maddesine göre 11.310.856,78 TL ikinci yedek akçenin ayrılmasına,Kalan kısmın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılmasına,Toplamda hissedarlara nakit kâr payı olarak, brüt 119.402.482,11 TL, net 107.462.233,90 TL dağıtılmasına,1 TL nominal değerde hisse senedine % 79,6017 nispetinde ve 0,796017 TL brüt, % 71,6415 nispetinde ve 0,716415 TL net nakit temettü ödenmesine,Bu hususların Genel Kurul'un onayına sunulmasına ve kar dağıtımına 21 Nisan 2022 tarihi itibariyle başlanılmasına karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Alkim Kimya 2021 Yılı Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 150.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 11.366.875,79* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 354.164.221 178.778.239,554. Vergiler ( - ) 68.991.924 9.503.056,695. Net Dönem Kârı 248.125.334 169.275.182,866. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 8.463.759,14 8.463.759,148. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 239.661.574,86 160.811.423,72Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 450.000 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 240.111.574,86 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 48.022.314,97 0* Nakit 48.022.314,97 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 1.206.085,68 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 1.206.085,68 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 71.380.167,14 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 11.310.856,78 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 107.742.150,3 28.891.999,1620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 586.750,32 0 0,24 0,716415 71,6415B Grubu 482.439,15 0 0,2 0,716415 71,6415C Grubu 492.218,32 0 0,21 0,716415 71,6415D Grubu 3.259,72 0 0 0,716415 71,6415E Grubu 105.897.566,39 0 44,19 0,716415 71,6415TOPLAM 107.462.223,9 0 44,84 0,716415 71,6415http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004403BIST