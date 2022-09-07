***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )ÖZET BİLGİLERSunum Para Birimi TLVerilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 AylıkFinansal Tablo Niteliği Konsolide1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 2,744) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tut