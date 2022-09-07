***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
07.09.2022 18:16
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu )
ÖZET BİLGİLER
Sunum Para Birimi TL
Verilerin Ait Olduğu Finansal Tablo Yılı / Dönemi 2022 / 6 Aylık
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
1) Şirket esas sözleşmesinde yer alan faaliyet alanları arasında Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan faaliyet yer alıyor mu? HAYIR
2) Şirket esas sözleşmesinde Katılım Finans İlkelerine uygun olmayan imtiyaz bulunuyor mu? HAYIR
3) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Gelirlerinin Oranı (%) [ (3A+3B-3C) / 3D ] * 100 2,74
4) Şirketin Katılım Finans İlkelerine Uygun Olmayan Varlıklarının Tut
18:053.437
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 34,60
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.420
18:0518,2438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0287
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2479
En Düşük
18,2142
18:0518,1915
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0481
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
18:051.001,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -6,11
|Açılış
|: 1.001,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|32,12
|291.635.988
|% 10,00
|
|UNLU
|6,93
|51.057.809
|% 10,00
|
|GRNYO
|4,51
|2.779.832
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.234.068.749
|% 9,99
|
|YONGA
|26,90
|615.162
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.643.804
|% -10,00
|
|ISKUR
|700.000,00
|1.388.905
|% -8,55
|
|AKSGY
|3,94
|51.463.284
|% -4,60
|
|ATAGY
|5,04
|2.231.939
|% -4,55
|
|DGNMO
|3,38
|38.095.546
|% -4,52
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|THYAO
|73,00
|9.489.706.054
|% -2,28
|
|GARAN
|23,80
|5.385.153.876
|% -1,24
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|YKBNK
|8,51
|12.203.565.637
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,89
|5.252.315.019
|% 0,20
|
|AKBNK
|15,15
|14.641.090.326
|% -3,44
|
|ISCTR
|11,31
|4.962.010.754
|% 9,91
|
|DOHOL
|5,40
|1.489.311.577
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2317
|18,2438
|% 0,16
|
|Euro
|18,1842
|18,1915
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,8515
|20,9561
|% -0,55
|
|Frank
|18,6866
|18,7992
|% 0,53
|
|Riyal
|4,8389
|4,8632
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.707
|-11,44
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-6,42
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.748
|6.821
|-74,00
|
|Yarım
|3.288
|3.335
|-33,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.667
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,44
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,80
|10,81
|-0,01
|
|B. Petrol
|88,76
|88,76
|0,76
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MTRYO
Yüzde 4.83 oranında artışla 2.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 022, 168 adet işlem
-
17:58KLKIM
Yüzde 4.33 oranında artışla 31.32 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 324 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 424 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 61 üstünde . İşlem hacmi 104, 441.00 milyon TL de
-
17:57ORMA
Yüzde 4.25 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 173 adet işlem
-
17:56BIMAS
Yüzde 4.93 oranında artışla 119.30 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 954, 692 adet işlem