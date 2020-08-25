***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.01.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar22 Ekim 2019 ve 06 Ocak 2020 Tarihli KAP Açıklamalarımızın güncellemesi:Potasyum sülfat yatırımı planlandığı şekilde başlamış ve proje takvimine uygun şekilde ilerlemektedir.Bu konudaki dünyanın en tecrübeli kimyasal tesis mühendislik firmalarından HPD ile projenin anahtar teslimi tamamlanması yönünde anlaşma akdedilmiştir.Projenin mühendislik hesaplamaları ve komple dizaynı tamamlanmıştır. Projenin tüm makine teçhizat ve ekipmanlarının siparişi HPD Şirketi tarafından yurt dışında ve Türkiye'de verilmiştir. Türkiye'deki imalatlar programa uygun şekilde hızla ilerlemektedir. Yurt dışı imalat ve yapımlar Covid'ten etkilenmeden sürdürülmektedir.Afyonkarahisar Dazkırı Acıgöl'deki sodyum sülfat tesisimize entegre edilecek bu yatırımın yerleşim planlamaları tamamlanmış, enerji aktarımları yapılmıştır. Çelik proses binasının temeli atılmıştır.Bu yatırımın finansmanı ile ilgili olarak 5 Milyon Euro orta vadeli yatırım kredisi temin edilmiştir.Makine ve ekipman montajları planlandığı şekilde Ocak 2021'de başlayacak Mayıs 2021'de tamamlanacaktır. Öngörüldüğü üzere Haziran 2021'de potasyum sülfat tesisi devreye alınacaktır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871044BIST