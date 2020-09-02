***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.09.2020 13:54
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
25.08.2020 tarihli Kap açıklamamızda, Afyon Dazkırı tesislerimizde inşaatı süren yıllık 50.000 Ton kapasiteli Potasyum Sülfat Ünitesi yatırımız ile ilgili son durum paylaşılmış idi. Bu yatırımımızdan bağımsız olarak ayrıca Acıgöl'de doğrudan gölsuyundan doğal yöntemler ile Potasyum Türevlerinin de elde edilebilmesi mümkün gözükmektedir.
Bilindiği üzere Acıgöl'de halihazırda ham Sodyum Sülfat ve Ham Tuz elde edilmektedir. Göl suyunda ayrıca düşük yoğunlukta bulunan Potasyum ve Magnezyum bileşiklerinin de efektif şekilde değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması gayesi ile ARGE çalışmalarına başlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872925
BIST
14:021.087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,65
|Açılış
|: 1.086
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085
|
1.091
En Düşük
1.083
14:027,3832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0156
|Açılış
|: 7,4020
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3790
|
7,3872
En Düşük
7,3588
14:028,7605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0173
|Açılış
|: 8,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7800
|
8,7941
En Düşük
8,7472
14:02466,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 466,45
|
|Önceki Kapanış
|: 466,67
|
468,01
En Düşük
463,84
BIST En Aktif Hisseler14:02
|BALAT
|2,31
|846.081
|% 10,00
|
|ARTI
|2,42
|433.740
|% 10,00
|
|YONGA
|31,46
|640.903
|% 10,00
|
|PKENT
|1.131,30
|4.440.710
|% 10,00
|
|TKURU
|188,30
|1.655.910
|% 9,99
|
|IZMDC
|22,86
|611.665
|% -9,93
|
|KENT
|510,00
|11.128.540
|% -9,89
|
|DOGUB
|4,40
|67.132.603
|% -6,98
|
|NIBAS
|15,80
|2.391.393
|% -6,45
|
|RALYH
|5,64
|8.887.347
|% -6,31
|
|FENER
|30,86
|609.300.250
|% 9,43
|
|GSRAY
|3,39
|549.134.029
|% 6,94
|
|SISE
|6,17
|435.634.226
|% -0,48
|
|BJKAS
|3,25
|430.205.226
|% 4,84
|
|ASELS
|16,77
|395.509.075
|% -0,36
|
|GSRAY
|3,39
|549.134.029
|% 6,94
|
|BJKAS
|3,25
|430.205.226
|% 4,84
|
|EKGYO
|1,78
|203.748.900
|% 1,14
|
|IHLAS
|0,90
|86.201.114
|% 5,88
|
|PETKM
|3,97
|354.623.284
|% 0,25
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3797
|7,3832
|% 0,21
|
|Euro
|8,7538
|8,7605
|% -0,20
|
|Sterlin
|9,8360
|9,8853
|% 0,09
|
|Frank
|8,0738
|8,1225
|% 0,10
|
|Riyal
|1,9623
|1,9721
|% 0,23
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.964
|1.965
|-5,80
|
|Altın Gr.
|467
|467
|0,33
|
|Cumhuriyet
|3.101
|3.147
|0,00
|
|Tam
|3.086
|3.163
|-0,21
|
|Yarım
|1.492
|1.530
|-0,10
|
|Çeyrek
|748
|765
|-0,05
|
|Gümüş.Ons
|27,65
|27,69
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|45,80
|45,80
|0,22
|