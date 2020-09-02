***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar25.08.2020 tarihli Kap açıklamamızda, Afyon Dazkırı tesislerimizde inşaatı süren yıllık 50.000 Ton kapasiteli Potasyum Sülfat Ünitesi yatırımız ile ilgili son durum paylaşılmış idi. Bu yatırımımızdan bağımsız olarak ayrıca Acıgöl'de doğrudan gölsuyundan doğal yöntemler ile Potasyum Türevlerinin de elde edilebilmesi mümkün gözükmektedir.Bilindiği üzere Acıgöl'de halihazırda ham Sodyum Sülfat ve Ham Tuz elde edilmektedir. Göl suyunda ayrıca düşük yoğunlukta bulunan Potasyum ve Magnezyum bileşiklerinin de efektif şekilde değerlendirilmesi ve ülke ekonomisine kazandırılması gayesi ile ARGE çalışmalarına başlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/872925BIST