***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar8 Eylül 2020ar ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Yapılmakta olan Potasyum Sülfat Yatırımı, Çayırhan Sodyum Sülfat Tesislerimizde yapılması planlanan kapasite artış yatırımı ve Acıgöl'de potasyum sülfatın doğrudan göl suyundan elde edilmesi ile ilgili ARGE çalışmaları konusunda bilgiler verilmiştir.Toplantı sunumu www.alkim.com kurumsal internet sitemizin Yatırımcılar bölümü, Basın Bültenleri ve Sunumlar kısmında yayınlanmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873991BIST