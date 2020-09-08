***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2020 17:04
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
8 Eylül 2020ar ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Yapılmakta olan Potasyum Sülfat Yatırımı, Çayırhan Sodyum Sülfat Tesislerimizde yapılması planlanan kapasite artış yatırımı ve Acıgöl'de potasyum sülfatın doğrudan göl suyundan elde edilmesi ile ilgili ARGE çalışmaları konusunda bilgiler verilmiştir.
Toplantı sunumu www.alkim.com kurumsal internet sitemizin Yatırımcılar bölümü, Basın Bültenleri ve Sunumlar kısmında yayınlanmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/873991
BIST
18:051.090
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -7,21
|Açılış
|: 1.102
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097
|
1.103
En Düşük
1.085
18:057,4893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0349
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4750
|
7,4908
En Düşük
7,4364
18:058,8331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0223
|Açılış
|: 8,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8150
|
8,8473
En Düşük
8,7918
18:05466,52
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,20
|Açılış
|: 466,52
|
|Önceki Kapanış
|: 462,32
|
466,55
En Düşük
458,54
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|3,41
|1.831.173
|% 10,00
|
|SERVE
|11,11
|1.666.442
|% 10,00
|
|DITAS
|36,30
|5.767.616
|% 10,00
|
|DAGHL
|7,04
|10.591.516
|% 10,00
|
|UTPYA
|8,47
|14.556.935
|% 10,00
|
|FORMT
|3,51
|10.455.751
|% -10,00
|
|PEKGY
|10,80
|144.165.919
|% -10,00
|
|PKENT
|1.108,80
|59.875
|% -10,00
|
|DOBUR
|27,00
|171.666
|% -10,00
|
|LUKSK
|26,86
|13.809.996
|% -9,99
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|TSPOR
|6,51
|1.023.212.211
|% 9,97
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|EKGYO
|1,81
|642.244.841
|% -0,55
|
|GSRAY
|4,35
|1.115.429.602
|% 9,85
|
|IHLAS
|0,96
|209.336.876
|% 4,35
|
|PETKM
|4,10
|829.221.139
|% 2,24
|
|BJKAS
|4,02
|691.958.495
|% 9,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4853
|7,4872
|% 0,44
|
|Euro
|8,8269
|8,8326
|% 0,25
|
|Sterlin
|9,7362
|9,7851
|% -0,46
|
|Frank
|8,1333
|8,1823
|% 0,39
|
|Riyal
|1,9897
|1,9997
|% 0,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.939
|1.939
|10,23
|
|Altın Gr.
|466
|466
|3,68
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-1,00
|
|Tam
|3.060
|3.137
|1,37
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|0,66
|
|Çeyrek
|742
|759
|0,33
|
|Gümüş.Ons
|26,84
|26,88
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,43
|-0,01
|
|B. Petrol
|39,93
|39,93
|-2,09
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57DGGYO
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 10.84 lira fiyatla işlem gören hissede 475, 267 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TCELL, TSKB, KRDMD
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -5, 12 kaybederek (% -0.51 ) 1, 002
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KSTUR, MERIT, UZERB, TKURU, COSMO, MMCAS, MEGAP, MEGAP, ARTI, YONGA
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : LIDFA, ALBRK