***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12 - (4). maddesi gereğince Şirketimiz hissedarlarından Sn. Cihat Kora geçtiğimiz yıl 13 Haziran 2020 tarihinden vefat etmiş idi. Mirasçılık belgesi alınması ve de takiben veraset vergisi işlemleri mirasçılar tarafından (Mirasçılar: Tülay Önel, Özay Kora, Ferit Kora) geçtiğimiz gün tamamlanmış ve veraset vergi dairesinden alınan yazı ile müteveffa Cihat Kora'nın %12,16'lık payı üç varisine eşit olarak paylaştırılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897816BIST