***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.02.2021 12:08
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Esas Sözleşmenin Madde 10 - Yönetim Kurulu Toplantıları ve Çalışmaları maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 8 Şubat 2021 tarihinde müracaat edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908117
BIST
14:571.529
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,75
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.524
14:577,1196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 0,0632
|Açılış
|: 7,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
14:578,5692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0590
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
14:57416,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 5,33
|Açılış
|: 416,28
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
416,66
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler14:57
|JANTS
|552,30
|52.379.653
|% 10,00
|
|YKGYO
|5,94
|10.964.749
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|GOLTS
|75,65
|89.218.036
|% 9,96
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|2.988.490.666
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|2.988.490.666
|% -9,95
|
|KOZAL
|130,90
|1.530.543.508
|% 2,75
|
|ISFIN
|4,51
|1.006.560.251
|% 8,67
|
|ODAS
|4,27
|892.820.296
|% 3,39
|
|GARAN
|9,79
|868.632.790
|% 0,31
|
|DOHOL
|3,62
|2.988.490.666
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,51
|1.006.560.251
|% 8,67
|
|ODAS
|4,27
|892.820.296
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,49
|449.029.778
|% 1,63
|
|ALBRK
|2,22
|357.663.499
|% 1,37
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1166
|7,1196
|% 0,90
|
|Euro
|8,5628
|8,5692
|% 0,69
|
|Sterlin
|9,7024
|9,7511
|% 0,38
|
|Frank
|7,8617
|7,9090
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8897
|1,8992
|% 0,76
|
|14:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.822
|10,28
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,63
|
|Cumhuriyet
|2.747
|2.788
|39,00
|
|Tam
|2.748
|2.817
|54,80
|
|Yarım
|1.328
|1.363
|26,50
|
|Çeyrek
|666
|681
|13,26
|
|Gümüş.Ons
|27,17
|27,21
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|0,13
|
|B. Petrol
|60,09
|60,09
|0,53
|
Seans Raporu
14:57
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