***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEsas Sözleşmenin Madde 10 - Yönetim Kurulu Toplantıları ve Çalışmaları maddesinin tadiline ilişkin gerekli yasal izinlerin alınması amacı ile Sermaye Piyasası Kurulu'na 8 Şubat 2021 tarihinde müracaat edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908117BIST