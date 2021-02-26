***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 16:03
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 26.02.2021 tarihinde aldığı karara göre
Kurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ve Yönetim Kurulumuza teklif edilen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelikleri için Sayın H. Mehmet Çolpan'ın ve Sayın M. C. Nazım Barbarosoğlu'nun adaylıklarının kabulüne ve Olağan Genel Kuruluna teklif edilmesine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913318
BIST
16:021.468
En Yüksek
|Değişim
|: -1,39%
|| -20,69
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
16:027,4467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0940
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
16:029,0317
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0753
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
16:02420,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 2,31
|Açılış
|: 420,84
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler16:02
|EGGUB
|224,70
|143.185.281
|% 9,99
|
|MMCAS
|6,42
|385.822
|% 9,93
|
|PAMEL
|26,12
|3.194.697
|% 9,93
|
|SILVR
|6,65
|29.389.500
|% 9,92
|
|ARTI
|5,99
|468.016
|% 8,91
|
|AYCES
|83,70
|1.161.067
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|744.565
|% -9,99
|
|MERIT
|373,30
|6.901.322
|% -9,98
|
|ATSYH
|6,38
|800.796
|% -9,89
|
|VAKFN
|16,10
|10.282.764
|% -9,55
|
|THYAO
|13,48
|1.664.582.520
|% 0,67
|
|KOZAL
|128,10
|1.377.857.745
|% -0,08
|
|GARAN
|8,92
|1.204.841.148
|% -1,76
|
|PETKM
|5,18
|840.229.738
|% -1,89
|
|SASA
|39,54
|795.206.551
|% -5,18
|
|EKGYO
|2,23
|745.652.521
|% -3,46
|
|TSKB
|1,66
|393.672.676
|% -3,49
|
|KARSN
|3,92
|711.970.856
|% -7,33
|
|PETKM
|5,18
|840.229.738
|% -1,89
|
|SKBNK
|1,31
|199.297.241
|% -3,68
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4397
|7,4439
|% 1,24
|
|Euro
|9,0188
|9,0297
|% 0,82
|
|Sterlin
|10,3399
|10,3917
|% 0,69
|
|Frank
|8,1784
|8,2277
|% 1,19
|
|Riyal
|1,9781
|1,9880
|% 1,20
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|-8,63
|
|Altın Gr.
|420
|420
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.793
|2.835
|33,00
|
|Tam
|2.779
|2.852
|36,94
|
|Yarım
|1.343
|1.379
|17,87
|
|Çeyrek
|674
|690
|8,93
|
|Gümüş.Ons
|26,71
|26,75
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,09
|
|B. Petrol
|65,04
|65,04
|-1,08
|
Seans Raporu
16:02
daha fazla
-
16:17KERVN
Yüzde -4.85 oranında düşüşle 0.98 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 290, 369 adet işlem
-
16:15DOGUB
Yüzde -4.54 oranında düşüşle 5.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 902, 502 adet işlem
-
16:14EMKEL
Yüzde -6.64 oranında düşüşle 2.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 605, 715 adet işlem
-
16:13XU100
Endeks 1, 468 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 37 altında . İşlem hacmi 18, 711.00 milyon TL de
-
16:13ATSYH
Yüzde -9.89 oranında düşüşle 6.38 lira fiyatla işlem gören hissede 125, 089 adet işlem