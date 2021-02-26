***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 26.02.2021 tarihinde aldığı karara göreKurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ve Yönetim Kurulumuza teklif edilen Yönetim Kurulu Bağımsız Üyelikleri için Sayın H. Mehmet Çolpan'ın ve Sayın M. C. Nazım Barbarosoğlu'nun adaylıklarının kabulüne ve Olağan Genel Kuruluna teklif edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913318BIST