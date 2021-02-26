***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 16:33
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.08.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Çayırhan'daki mevcut üretim kapasitemiz 210.000 ton/yıl idi. Burada yapılacak 180.000 tonluk artış ile 390.000 ton/yıl sodyum sülfat üretimi planlanmıştır. Pandemi ortamında öncelik Tesis'in çalışmasına verilmiştir ve bu konuda üretim faaliyetlerimiz başarıyla sürmektedir.
Yatırım çalışmalarımız da başlamış olup iki basamaklı olarak yürütülmesi planlanmaktadır.
İlk basamakta mevcut ünitelere yapılacak ekler, ilaveler ve revizyonlarla 180.000 tonluk kapasaite artışının yarısı sağlanacaktır. Tesis 2021 yılı ortalarında 300.000 ton/yıl kapasiteye ulaşacaktır. Bunu takiben devam edecek yatırımla da 90.000 ton daha artırılarak Alkim Çayırhan Tesislerinin toplam kapasitesi 390.000 ton/yıl'a ulaşacaktır.
İçinde bulunduğumuz pandemi koşullarında söz konusu kapasite artış yatırımımız aksatılamadan sürdürülmektedir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913339
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4651
En Yüksek
|Değişim
|: 1,53%
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|: 7,4050
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|Önceki Kapanış
|: 7,2300
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7,4854
En Düşük
7,3038
18:059,0574
En Yüksek
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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En Düşük
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|: -0,61%
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|Açılış
|: 415,97
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|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4554
|7,4651
|% 1,53
|
|Euro
|9,0469
|9,0574
|% 1,13
|
|Sterlin
|10,3814
|10,4335
|% 1,10
|
|Frank
|8,2099
|8,2593
|% 1,58
|
|Riyal
|1,9868
|1,9968
|% 1,64
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-36,90
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,51
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,11
|
|B. Petrol
|65,34
|65,34
|-0,78
|