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***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

26.03.2021 10:48



***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 25.03.2021 tarihinde aldığı karara göre
Türk Ticaret Kanunu 366. maddesi uyarınca, Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin 25.03.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinden Sayın Mehmet Reha Kora'nın Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Adem Haluk Kora'nın Kıdemli Başkan Yardımcılığı'na, Sayın Arkın Kora'nın ve Sayın Ferit Kora'nın Başkan Yardımcılıklarına seçilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920794


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