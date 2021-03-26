***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.03.2021 10:48
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 25.03.2021 tarihinde aldığı karara göre
Türk Ticaret Kanunu 366. maddesi uyarınca, Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin 25.03.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinden Sayın Mehmet Reha Kora'nın Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Adem Haluk Kora'nın Kıdemli Başkan Yardımcılığı'na, Sayın Arkın Kora'nın ve Sayın Ferit Kora'nın Başkan Yardımcılıklarına seçilmelerine karar verilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920794
BIST
11:371.402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 7,82
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.412
En Düşük
1.393
11:377,9882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0487
|Açılış
|: 7,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
8,0216
En Düşük
7,9153
11:379,4380
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0824
|Açılış
|: 9,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3700
|
9,4627
En Düşük
9,3140
11:37444,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,59
|Açılış
|: 444,06
|
|Önceki Kapanış
|: 440,47
|
445,64
En Düşük
439,65
BIST En Aktif Hisseler11:37
|UMPAS
|2,42
|417.527
|% 10,00
|
|TRILC
|45,82
|10.134.697
|% 9,99
|
|IDEAS
|89,00
|4.095.602
|% 9,94
|
|RTALB
|23,06
|119.687.463
|% 9,91
|
|SELGD
|5,14
|758.757
|% 9,83
|
|AVOD
|9,49
|262.931.292
|% -9,96
|
|IEYHO
|1,63
|36.660.439
|% -7,91
|
|SEKUR
|33,86
|2.721.434
|% -4,57
|
|BSOKE
|3,66
|61.235.296
|% -4,44
|
|ETILR
|5,55
|84.643
|% -3,48
|
|GARAN
|7,08
|793.094.020
|% 1,29
|
|SISE
|7,42
|432.858.357
|% 2,77
|
|BJKAS
|6,83
|331.489.646
|% 8,41
|
|VESTL
|36,68
|305.218.058
|% -1,13
|
|KRDMD
|6,60
|278.206.115
|% 2,17
|
|GARAN
|7,08
|793.094.020
|% 1,29
|
|SKBNK
|1,23
|78.728.687
|% 1,65
|
|GSRAY
|3,70
|230.189.291
|% 3,64
|
|YKBNK
|2,21
|132.655.063
|% 2,31
|
|SISE
|7,42
|432.858.357
|% 2,77
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9853
|7,9882
|% 0,61
|
|Euro
|9,4063
|9,4380
|% 0,88
|
|Sterlin
|10,9721
|11,0271
|% 1,00
|
|Frank
|8,4524
|8,5033
|% 0,57
|
|Riyal
|2,1240
|2,1346
|% 0,70
|
|11:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|0,76
|
|Altın Gr.
|444
|444
|3,23
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|27,00
|
|Tam
|2.929
|3.004
|23,97
|
|Yarım
|1.415
|1.453
|11,60
|
|Çeyrek
|710
|727
|5,79
|
|Gümüş.Ons
|25,17
|25,22
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,08
|
|B. Petrol
|63,30
|63,30
|1,35
|
Seans Raporu
11:37
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11:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 39 artarak (% 0.59 ) 1, 439
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11:47
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GARAN, GUSGR
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11:47
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, TRKCM, SODA
-
11:47XU100
Endeks 1, 402 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 53 üstünde . İşlem hacmi 6, 063.00 milyon TL de
-
11:47GLRYH
Yüzde 6.67 oranında artışla 10.55 lira fiyatla işlem gören hissede 669, 250 adet işlem