***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 25.03.2021 tarihinde aldığı karara göreTürk Ticaret Kanunu 366. maddesi uyarınca, Alkim Alkali Kimya A.Ş.'nin 25.03.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen yönetim kurulu üyelerinden Sayın Mehmet Reha Kora'nın Şirket Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, Sayın Adem Haluk Kora'nın Kıdemli Başkan Yardımcılığı'na, Sayın Arkın Kora'nın ve Sayın Ferit Kora'nın Başkan Yardımcılıklarına seçilmelerine karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920794BIST