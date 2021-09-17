***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.10.2019 tarihinde aldığı karar ile başlanan Potasyum Sülfat Yatırımının komple montajı tamamlanmıştır. Pandemi koşullarına rağmen gerek yurtdışından yapılan makine ve techizat tedariklerinde, gerekse yurtiçinde yapılan işlerde çok sayıda ekibin çalıştığı son derece komplike bir tesisin montajının bu kadar kısa sürede, ayrıca hiçbir iş kazası olmadan tamamlanması en büyük sevincimizdir. Ünitelerin peyderpey test ve devreye alma çalışmaları 17 Eylül 2021 Cuma, bugün itibariyle başlamıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964245BIST