Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

17.09.2021 13:27



***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.10.2019 tarihinde aldığı karar ile başlanan Potasyum Sülfat Yatırımının komple montajı tamamlanmıştır. Pandemi koşullarına rağmen gerek yurtdışından yapılan makine ve techizat tedariklerinde, gerekse yurtiçinde yapılan işlerde çok sayıda ekibin çalıştığı son derece komplike bir tesisin montajının bu kadar kısa sürede, ayrıca hiçbir iş kazası olmadan tamamlanması en büyük sevincimizdir. Ünitelerin peyderpey test ve devreye alma çalışmaları 17 Eylül 2021 Cuma, bugün itibariyle başlamıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964245


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:341.418
Değişim :  -0,02% |  -0,31
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.418  
En Yüksek
1.426 En Düşük
1.415
BIST En Aktif Hisseler14:33
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TEZOL 18,44 12.401.213 % 9,96  
GARFA 10,28 5.289.865 % 9,95  
DOCO 712,80 67.017.402 % 8,69  
AKYHO 2,67 22.092.672 % 8,10  
HURGZ 2,41 39.237.222 % 8,07  
daha fazla
14:33 Alış Satış %  
Dolar 8,5999 8,6024 % 0,90  
Euro 10,1366 10,1411 % 0,82  
Sterlin 11,8248 11,8841 % 0,90  
Frank 9,2288 9,2844 % 0,87  
Riyal 2,2867 2,2982 % 0,92  
daha fazla
14:33 Alış Satış %  
Altın Ons 1.760 1.760 6,09  
Altın Gr. 487 487 6,18  
Cumhuriyet 3.223 3.272 32,00  
Tam 3.206 3.287 31,69  
Yarım 1.550 1.590 15,33  
Çeyrek 777 795 7,66  
Gümüş.Ons 22,95 22,98 0,05  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,09  
B. Petrol 75,31 75,31 -0,36  
Seans Raporu 14:33
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru