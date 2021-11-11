***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.11.2021 12:07
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dazkırı Koralkim Tesislerimizde Potasyum Sülfat üretimi başlamıştır. Basın bülteni ekte bulunmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977001
BIST
16:321.642
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 17,77
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
16:329,9277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0862
|Açılış
|: 9,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
16:3211,3926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0947
|Açılış
|: 11,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
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11,4577
En Düşük
11,2896
16:32593,47
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 7,13
|Açılış
|: 593,25
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler16:32
|OZRDN
|8,47
|30.954.595
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|ATATP
|53,00
|87.985.906
|% 9,96
|
|DOAS
|41,52
|117.533.019
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|16.966.167
|% 9,94
|
|BASGZ
|17,29
|191.746.146
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.383.544
|% -9,97
|
|RALYH
|7,26
|86.596.234
|% -8,91
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|PENTA
|201,10
|22.199.261
|% -7,75
|
|PETKM
|7,95
|6.894.931.797
|% 9,66
|
|GARAN
|10,69
|2.835.816.698
|% -0,37
|
|THYAO
|17,91
|1.502.742.941
|% -1,21
|
|TUPRS
|161,10
|1.011.161.337
|% 2,03
|
|KRDMD
|7,53
|972.802.493
|% 3,01
|
|PETKM
|7,95
|6.894.931.797
|% 9,66
|
|GARAN
|10,69
|2.835.816.698
|% -0,37
|
|YKBNK
|3,12
|664.905.140
|% -0,32
|
|ODAS
|1,53
|203.450.152
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,53
|972.802.493
|% 3,01
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9236
|9,9277
|% 0,88
|
|Euro
|11,3872
|11,3926
|% 0,84
|
|Sterlin
|13,2605
|13,3270
|% 0,78
|
|Frank
|10,7102
|10,7747
|% 0,35
|
|Riyal
|2,6363
|2,6495
|% 0,76
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|11,03
|
|Altın Gr.
|593
|593
|6,91
|
|Cumhuriyet
|3.920
|3.980
|49,00
|
|Tam
|3.907
|4.005
|52,35
|
|Yarım
|1.888
|1.937
|25,33
|
|Çeyrek
|947
|969
|12,66
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,13
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|7,98
|7,99
|0,17
|
|B. Petrol
|82,09
|82,09
|-0,55
|