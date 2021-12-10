***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
10.12.2021 11:44
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, Afyon Dazkırı'da yatırımını tamamlayıp devreye aldığı Potasyum Sülfat Gübresi Tesisi, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 872 Numaralı Üretim Lisans Belgemize 6 Aralık 2021 tarihinde dahil edilmiştir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982602
BIST
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2.043
En Düşük
2.016
14:1713,9360
En Yüksek
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|Açılış
|: 13,8700
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
13,7364
14:1715,7136
En Yüksek
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|HEDEF
|5,39
|73.855.439
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|EUHOL
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|ISBTR
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|RNPOL
|15,91
|13.505.188
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|ISBIR
|66,55
|7.324.027
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|PRKAB
|64,80
|15.372.893
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|SONME
|34,20
|1.803.391
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|RALYH
|13,77
|14.070.928
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|3.629.590.973
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|SISE
|15,67
|1.446.971.343
|% 1,75
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|1.416.703.280
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|PETKM
|9,17
|1.344.774.354
|% 2,57
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|TUPRS
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|978.133.705
|% 4,43
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|EKGYO
|2,54
|544.394.824
|% 0,40
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|THYAO
|22,46
|3.629.590.973
|% 2,09
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|PETKM
|9,17
|1.344.774.354
|% 2,57
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|KRDMD
|10,57
|1.416.703.280
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|YKBNK
|3,56
|433.363.447
|% -1,39
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|14:15
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|Dolar
|13,8955
|13,9261
|% 1,01
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|Euro
|15,6467
|15,7002
|% 0,67
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|Sterlin
|18,2483
|18,3398
|% 0,40
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|Frank
|14,9410
|15,0310
|% 0,48
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|Riyal
|3,6856
|3,7041
|% 0,57
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|14:15
|Alış
|Satış
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|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-3,83
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|Altın Gr.
|790
|790
|2,63
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|Cumhuriyet
|5.237
|5.316
|22,00
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|Tam
|5.204
|5.336
|14,85
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|Yarım
|2.516
|2.581
|7,18
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|Çeyrek
|1.262
|1.291
|3,59
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|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|-0,06
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|Gümüş Gr.
|9,75
|9,77
|0,02
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|B. Petrol
|74,73
|74,73
|0,31
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