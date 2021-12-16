***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.12.2021 10:04
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait Eskişehir Krom Konsantre Tesisimizin ve 200801935 ruhsat nolu Krom Maden Sahamızın 33.400.750 TL peşin bedelle Konya Selçuklu Krom Mağnezit Tuğla San. A.Ş.'ye satış işlemi yapılmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/983651
BIST
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|PKENT
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|3.826.982
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|SUMAS
|93,50
|1.347.500
|% 10,00
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|POLTK
|590,70
|30.023.731
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|TETMT
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|YBTAS
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|HEDEF
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|GARAN
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|4.582.294.395
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|KRDMD
|12,34
|4.141.219.987
|% 6,29
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|THYAO
|25,12
|3.657.675.618
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|EREGL
|33,60
|2.820.134.485
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|YKBNK
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|EKGYO
|2,77
|1.423.848.483
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|TSKB
|1,80
|873.822.075
|% 9,76
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|SKBNK
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|539.516.116
|% 4,10
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|SISE
|17,71
|6.578.189.263
|% 9,12
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|18:05
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|Satış
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|Dolar
|15,6400
|15,6989
|% 6,04
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|Euro
|17,7200
|17,8003
|% 6,47
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|Sterlin
|20,7981
|20,9024
|% 6,35
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|Frank
|16,9762
|17,0785
|% 6,54
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|Riyal
|4,1638
|4,1847
|% 5,92
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|18:05
|Alış
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|Altın Ons
|1.796
|1.796
|18,15
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|Altın Gr.
|904
|905
|59,15
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|Cumhuriyet
|5.925
|6.015
|339,00
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|Tam
|5.896
|6.049
|342,25
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|Yarım
|2.850
|2.926
|165,55
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|Çeyrek
|1.429
|1.463
|82,78
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|Gümüş.Ons
|22,40
|22,43
|0,34
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|Gümüş Gr.
|11,27
|11,30
|0,79
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|B. Petrol
|75,04
|75,04
|1,16
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