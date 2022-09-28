***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 28 / 09 / 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısındaKonya Cihanbeyli Bolluk Gölü Tesislerimizdeki Sodyum Sülfat ünitelerimizin sökülerek, tam kapasitede yüksek verimlilikle çalışmalarını sağlamak amacıyla, yaklaşık 190 milyon ton rezervi ve gelişmiş alt yapısı bulunan Çayırhan Sodyum Sülfat Tesislerimize çelik binaları ile birlikte nakledilmesine ve yeni teknik iyileştirmeler ile orada çalıştırılmalarına karar verilmiştir. Gerek yurtiçi tüketim noktalarına gerekse Derince ihracat limanlarına yakınlığı dolayısıyla Çayırhan'ın lojistik avantajı da şirketimize ilave katkı sağlamış olacaktır.Cihanbeyli İşletmemizde ise ham tuz, yıkanmış tuz ve magnezyum türevleri üretimleri elde edilmeye devam edilecektir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065632BIST