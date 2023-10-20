Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.10.2023 09:34
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Şirket Yönetim Kurulunun 02.10.2023 tarihli kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Aydın Orhan'ın adaylığı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk görüşü alınmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilen Aydın Orhan'ın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.
 
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207861


BIST
GÜNCEL HABERLER




'
uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:107.632
Değişim :  -1,76% |  -136,71
Açılış :  7.691  
Önceki Kapanış :  7.769  
En Düşük
7.609 En Yüksek
7.711
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:10
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MEKAG 48,66 12.951.005 % 9,99  
DOFER 27,52 1.763.289 % 9,99  
VKING 30,40 10.974.926 % 9,99  
QNBFB 377,70 3.822.324 % 9,99  
INGRM 499,10 81.283.134 % 9,98  
daha fazla
12:10 Alış Satış %  
Dolar 28,0163 28,0220 % 0,15  
Euro 29,6765 29,6878 % 0,03  
Sterlin 33,8669 34,0367 % 0,04  
Frank 31,2971 31,4856 % 0,20  
Riyal 7,4483 7,4857 % 0,22  
daha fazla
12:10 Alış Satış %  
Altın Ons 1.984 1.984 9,43  
Altın Gr. 1.786 1.787 11,53  
Cumhuriyet 12.269 12.464 159,00  
Tam 12.025 12.102 30,00  
Yarım 6.031 6.076 15,00  
Çeyrek 3.006 3.038 8,00  
Gümüş.Ons 23,21 23,24 0,17  
Gümüş Gr. 20,89 20,92 0,18  
B. Petrol 93,69 93,69 1,31  
Seans Raporu 12:10
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru