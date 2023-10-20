***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.10.2023 09:34
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulunun 02.10.2023 tarihli kararı ile
Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK")'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliğinde yer alan Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinden 4.3.6 no'lu ilkesinde düzenlenen bağımsız yönetim kurulu üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde Sayın Aydın Orhan'ın adaylığı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygunluk görüşü alınmıştır. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmak üzere seçilen Aydın Orhan'ın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Pay sahiplerinin ve kamunun bilgisine sunulur.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207861
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BIST En Aktif Hisseler12:10
|MEKAG
|48,66
|12.951.005
|% 9,99
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|DOFER
|27,52
|1.763.289
|% 9,99
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|VKING
|30,40
|10.974.926
|% 9,99
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|QNBFB
|377,70
|3.822.324
|% 9,99
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|INGRM
|499,10
|81.283.134
|% 9,98
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|BIOEN
|23,42
|221.759.102
|% -9,99
|
|ENSRI
|30,36
|10.602.605
|% -9,96
|
|PEKGY
|25,66
|12.012.678
|% -9,96
|
|MTRKS
|48,74
|25.268.886
|% -8,81
|
|LKMNH
|43,28
|28.303.131
|% -8,58
|
|THYAO
|208,80
|2.744.271.347
|% -2,25
|
|TUPRS
|132,30
|2.316.612.919
|% -0,82
|
|ASELS
|42,00
|1.966.292.414
|% 2,19
|
|BRSAN
|962,10
|1.226.007.638
|% -1,39
|
|PETKM
|20,98
|1.212.749.571
|% 0,67
|
|ZOREN
|5,49
|715.409.658
|% -4,36
|
|ODAS
|11,65
|1.207.099.713
|% 2,19
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|EKGYO
|7,08
|492.341.732
|% -1,53
|
|YKBNK
|18,40
|1.174.665.993
|% -1,13
|
|PETKM
|20,98
|1.212.749.571
|% 0,67
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|12:10
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|28,0163
|28,0220
|% 0,15
|
|Euro
|29,6765
|29,6878
|% 0,03
|
|Sterlin
|33,8669
|34,0367
|% 0,04
|
|Frank
|31,2971
|31,4856
|% 0,20
|
|Riyal
|7,4483
|7,4857
|% 0,22
|
|12:10
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.984
|1.984
|9,43
|
|Altın Gr.
|1.786
|1.787
|11,53
|
|Cumhuriyet
|12.269
|12.464
|159,00
|
|Tam
|12.025
|12.102
|30,00
|
|Yarım
|6.031
|6.076
|15,00
|
|Çeyrek
|3.006
|3.038
|8,00
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|Gümüş.Ons
|23,21
|23,24
|0,17
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|Gümüş Gr.
|20,89
|20,92
|0,18
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|B. Petrol
|93,69
|93,69
|1,31
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