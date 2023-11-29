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***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.11.2023 08:59
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   29.11.2023 tarihi itibariyle şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Sayın Çağla Koçel görevlerinden ayrılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220744


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TGSAS 39,82 20.798.469 % 10,00  
AVHOL 45,54 88.185.101 % 10,00  
SAMAT 43,14 91.333.272 % 9,99  
SAFKR 33,50 80.873.757 % 9,98  
BINHO 267,50 255.306.548 % 9,95  
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Dolar 28,9052 28,9122 % 0,03  
Euro 31,7398 31,7517 % -0,10  
Sterlin 36,5553 36,7386 % -0,07  
Frank 32,8488 33,0467 % 0,21  
Riyal 7,6858 7,7244 % 0,04  
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12:54 Alış Satış %  
Gümüş ONS 24,90 24,93 % 0,66  
Platin 939,13 940,47 % 0,66  
Paladyum 1.046,95 1.048,59 % 0,66  
Brent Pet. 81,78 81,78 % 0,66  
Altın Ons 2.038,27 2.038,56 % 0,66  
Seans Raporu 12:54
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