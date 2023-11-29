***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2023 08:59
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.11.2023 tarihi itibariyle şirketimizin Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olan Sayın Çağla Koçel görevlerinden ayrılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220744
BIST
'
12:548.063
En Düşük
|Değişim
|: -0,38%
|| -30,99
|Açılış
|: 8.115
|
|Önceki Kapanış
|: 8.094
|
8.052
En Yüksek
8.125
12:5428,9122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0076
|Açılış
|: 28,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9400
|
28,9561
En Düşük
28,8453
12:5431,7517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0304
|Açılış
|: 31,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7000
|
31,9430
En Düşük
31,7284
12:541.895,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,27
|Açılış
|: 1.895,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
|
1.907,94
En Düşük
1.890,56
BIST En Aktif Hisseler12:54
|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|88.185.101
|% 10,00
|
|SAMAT
|43,14
|91.333.272
|% 9,99
|
|SAFKR
|33,50
|80.873.757
|% 9,98
|
|BINHO
|267,50
|255.306.548
|% 9,95
|
|LIDER
|195,30
|88.530.524
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,76
|235.944.614
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|56.994.600
|% -9,99
|
|DAPGM
|40,84
|648.217.501
|% -9,96
|
|ORCAY
|10,88
|151.629.036
|% -9,93
|
|THYAO
|257,00
|4.129.978.335
|% -1,53
|
|SASA
|49,78
|2.396.311.431
|% 1,38
|
|TUPRS
|156,50
|2.081.664.216
|% 0,32
|
|EREGL
|41,26
|1.407.348.460
|% 0,49
|
|AKBNK
|33,94
|1.393.754.505
|% 0,41
|
|ZOREN
|5,26
|367.670.885
|% -0,75
|
|YKBNK
|19,39
|1.304.082.211
|% 0,88
|
|EKGYO
|7,50
|504.761.908
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,22
|1.204.026.149
|% 0,27
|
|HEKTS
|22,60
|1.119.781.330
|% 2,73
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9052
|28,9122
|% 0,03
|
|Euro
|31,7398
|31,7517
|% -0,10
|
|Sterlin
|36,5553
|36,7386
|% -0,07
|
|Frank
|32,8488
|33,0467
|% 0,21
|
|Riyal
|7,6858
|7,7244
|% 0,04
|
|12:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,90
|24,93
|% 0,66
|
|Platin
|939,13
|940,47
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.046,95
|1.048,59
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,78
|81,78
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,27
|2.038,56
|% 0,66
|