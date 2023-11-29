***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.11.2023 09:01
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.11.2023 tarihli toplantısında,
Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Şirketimizde Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sayın Özgür Öge görevlendirilmiştir. Özgür Öge'nin SPK Düzey 3 (Belge No 916086), Kurumsal Yönetim Derecelendirme (Belge No 919373) ve Türev Araçlar Lisansları (Belge No 919390) bulunmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1220745
BIST
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12:558.064
En Düşük
|Değişim
|: -0,37%
|| -29,56
|Açılış
|: 8.115
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|Önceki Kapanış
|: 8.094
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8.052
En Yüksek
8.125
12:5528,9068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0022
|Açılış
|: 28,9300
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|Önceki Kapanış
|: 28,9400
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28,9561
En Düşük
28,8453
12:5531,7453
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0368
|Açılış
|: 31,6800
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|Önceki Kapanış
|: 31,7000
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31,9430
En Düşük
31,7284
12:551.893,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -3,60
|Açılış
|: 1.893,44
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|Önceki Kapanış
|: 1.897,03
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1.907,94
En Düşük
1.890,56
BIST En Aktif Hisseler12:53
|TGSAS
|39,82
|20.798.469
|% 10,00
|
|AVHOL
|45,54
|88.185.101
|% 10,00
|
|SAMAT
|43,14
|91.333.272
|% 9,99
|
|SAFKR
|33,50
|80.873.757
|% 9,98
|
|BINHO
|267,50
|255.306.548
|% 9,95
|
|LIDER
|195,30
|88.530.524
|% -10,00
|
|HURGZ
|5,76
|235.944.614
|% -10,00
|
|SMART
|36,96
|56.994.600
|% -9,99
|
|DAPGM
|40,84
|648.217.501
|% -9,96
|
|ORCAY
|10,88
|151.629.036
|% -9,93
|
|THYAO
|257,00
|4.129.978.335
|% -1,53
|
|SASA
|49,78
|2.396.311.431
|% 1,38
|
|TUPRS
|156,50
|2.081.664.216
|% 0,32
|
|EREGL
|41,26
|1.407.348.460
|% 0,49
|
|AKBNK
|33,94
|1.393.754.505
|% 0,41
|
|ZOREN
|5,26
|367.670.885
|% -0,75
|
|YKBNK
|19,39
|1.304.082.211
|% 0,88
|
|EKGYO
|7,50
|504.761.908
|% 0,00
|
|ISCTR
|22,22
|1.204.026.149
|% 0,27
|
|HEKTS
|22,60
|1.119.781.330
|% 2,73
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,9049
|28,9107
|% 0,02
|
|Euro
|31,7403
|31,7526
|% -0,09
|
|Sterlin
|36,5657
|36,7491
|% -0,05
|
|Frank
|32,8592
|33,0571
|% 0,24
|
|Riyal
|7,6904
|7,7290
|% 0,10
|
|12:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,92
|24,95
|% 0,66
|
|Platin
|939,17
|940,87
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.048,10
|1.050,00
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|82,22
|82,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.038,15
|2.038,39
|% 0,66
|