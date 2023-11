***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Şirket Yönetim Kurulu'nun 29.11.2023 tarihli toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulunun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi kapsamında Şirketimizde Mali İşler ve Yatırımcı İlişkileri Direktörü Sayın Özgür Öge görevlendirilmiştir. Özgür Öge'nin SPK Düzey 3 (Belge No 916086), Kurumsal Yönetim Derecelendirme (Belge No 919373) ve Türev Araçlar Lisansları (Belge No 919390) bulunmaktadır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.