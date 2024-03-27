***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ve yönetim kurulumuza teklif edilen yönetim kurulu bağımsız üye adayları için Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru neticesinde Kurulun 31.01.2024 tarih ve 7/167 sayılı toplantısında Özgür MUNGAN, Aydın ORHAN ve Azade BAŞAĞA'nın, Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. nolu maddesinde yer verilen şartları taşıdıklarına ilişkin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri dikkate alınarak, anılan yönetim kurulu bağımsız üye adayları hakkında herhangi bir olumsuz görüş bildirilmemesine karar verilmiştir. Kurulun görüşüne istinadenKurumsal Yönetim Komitesince belirlenen ve yönetim kurulumuza teklif edilen Yönetim Kurulu Bağımsız üyelikleri için ………………….. T.C. kimlik no'lu Sayın Özgür MUNGAN, ………………… T.C. kimlik no'lu Sayın Aydın ORHAN ve ……………….T.C. kimlik no'lu Sayın Azade BAŞAĞA'nın adaylıklarının kabulüne ve yapılacak olan ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1263497BIST