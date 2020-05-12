***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
12.05.2020 15:52
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 29.312.942,36 TRY 19,54
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 819009.1 TRY 0,55 Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 673407.48 TRY 0,45 Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
C Nama 0,01 TRY 687057.63 TRY 0,46 Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
D Nama 0,01 TRY 4550.05 TRY 0,00 Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
E Hamiline 0,01 TRY 147815975.74 TRY 98,54 Genel Kurul Oy İmtiyazı Yok İşlem Görüyor
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844481
BIST
17:1199.510
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 1.718,11
|Açılış
|: 97.926
|
|Önceki Kapanış
|: 97.792
|
99.585
En Düşük
97.740
17:116,9920
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -0,0811
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,0768
En Düşük
6,9742
17:117,6010
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0483
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6645
En Düşük
7,5689
17:11383,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -2,84
|Açılış
|: 383,19
|
|Önceki Kapanış
|: 386,03
|
386,76
En Düşük
381,84
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|279,40
|18.572.716
|% 10,00
|
|GLRYH
|20,24
|1.635.574
|% 10,00
|
|EMNIS
|3,08
|87.546
|% 10,00
|
|KUTPO
|19,31
|7.051.510
|% 9,97
|
|DEVA
|17,42
|6.068.362
|% 9,97
|
|GEDIK
|20,76
|61.261.297
|% -7,49
|
|SERVE
|5,20
|1.074.824
|% -7,14
|
|KRDMA
|2,72
|68.928.365
|% -6,53
|
|MMCAS
|1,70
|1.308.623
|% -5,03
|
|LUKSK
|10,21
|3.648.989
|% -4,85
|
|GARAN
|7,90
|856.181.910
|% 1,80
|
|ASELS
|27,26
|632.905.062
|% 1,49
|
|ECILC
|5,42
|557.539.385
|% 9,94
|
|MGROS
|34,34
|524.351.965
|% 8,67
|
|AKBNK
|5,60
|470.171.513
|% 0,36
|
|EKGYO
|1,35
|375.949.076
|% 8,87
|
|IHLGM
|1,19
|243.034.729
|% -1,65
|
|IEYHO
|0,62
|89.922.841
|% 8,77
|
|KRDMD
|2,38
|349.708.799
|% 1,28
|
|IHLAS
|0,69
|88.544.701
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5935
|8,6366
|% -1,19
|
|Frank
|7,1982
|7,2416
|% -0,55
|
|Riyal
|1,8567
|1,8660
|% -1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|383
|383
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|2.465
|2.509
|-28,90
|
|Tam
|2.538
|2.574
|-29,70
|
|Yarım
|1.238
|1.258
|-14,50
|
|Çeyrek
|619
|629
|-7,20
|
Seans Raporu
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