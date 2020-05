***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Arkın Kora 29.312.942,36 TRY 19,54Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 819009.1 TRY 0,55 Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem GörmüyorB Nama 0,01 TRY 673407.48 TRY 0,45 Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem GörmüyorC Nama 0,01 TRY 687057.63 TRY 0,46 Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem GörmüyorD Nama 0,01 TRY 4550.05 TRY 0,00 Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem GörmüyorE Hamiline 0,01 TRY 147815975.74 TRY 98,54 Genel Kurul Oy İmtiyazı Yok İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844481BIST