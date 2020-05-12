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***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.05.2020 15:52
GÜNCEL HABERLER



***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 29.312.942,36 TRY 19,54

Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 819009.1 TRY 0,55 Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 673407.48 TRY 0,45 Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
C Nama 0,01 TRY 687057.63 TRY 0,46 Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
D Nama 0,01 TRY 4550.05 TRY 0,00 Genel Kurul Oy İmtiyazı İşlem Görmüyor
E Hamiline 0,01 TRY 147815975.74 TRY 98,54 Genel Kurul Oy İmtiyazı Yok İşlem Görüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844481


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KENT 279,40 18.572.716 % 10,00  
GLRYH 20,24 1.635.574 % 10,00  
EMNIS 3,08 87.546 % 10,00  
KUTPO 19,31 7.051.510 % 9,97  
DEVA 17,42 6.068.362 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5935 8,6366 % -1,19  
Frank 7,1982 7,2416 % -0,55  
Riyal 1,8567 1,8660 % -1,12  
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Alış Satış %  
Altın Gr. 383 383 -3,02  
Cumhuriyet 2.465 2.509 -28,90  
Tam 2.538 2.574 -29,70  
Yarım 1.238 1.258 -14,50  
Çeyrek 619 629 -7,20  
Seans Raporu
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