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***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.12.2020 11:12



***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi İnönü Cad. No:13 Posta Kodu:34437 Taksim Beyoğlu / İstanbul

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Çağla Koçel Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 01.12.2014 212 292 2266 cagla.kocel@alkim.com SPK İleri Düzey Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 202906 - 303980 - 701390

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 28.637.942,004 TRY 19,09




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895563


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BERA 19,26 132.620.919 % 9,99  
TGSAS 11,56 114.191.101 % 9,99  
ARZUM 27,34 21.958.176 % 9,98  
INTEM 37,26 8.319.927 % 9,98  
KRONT 33,50 31.315.127 % 9,98  
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13:59 Alış Satış %  
Dolar 7,3352 7,3381 % -0,77  
Euro 8,9853 9,0009 % -0,64  
Sterlin 9,9609 10,0108 % 0,11  
Frank 8,2767 8,3266 % -0,59  
Riyal 1,9511 1,9609 % -0,67  
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13:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.879 1.879 0,09  
Altın Gr. 443 443 -3,47  
Cumhuriyet 2.941 2.986 -4,00  
Tam 2.924 2.997 -8,17  
Yarım 1.413 1.450 -3,95  
Çeyrek 709 725 -1,97  
Gümüş.Ons 26,29 26,34 0,08  
Gümüş Gr. 6,20 6,21 -0,03  
B. Petrol 51,52 51,52 0,29  
Seans Raporu 13:59
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