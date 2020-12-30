***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriMerkez Adresi İnönü Cad. No:13 Posta Kodu:34437 Taksim Beyoğlu / İstanbulYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoÇağla Koçel Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi 01.12.2014 212 292 2266 cagla.kocel@alkim.com SPK İleri Düzey Lisansı - Türev Araçlar Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı 202906 - 303980 - 701390Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Arkın Kora 28.637.942,004 TRY 19,09http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895563BIST