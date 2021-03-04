***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
04.03.2021 15:08
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 27.935.168,004 TRY 18,62
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915099
BIST
15:501.537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,07
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.539
En Düşük
1.523
15:507,4353
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0102
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
15:508,9611
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0254
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9368
15:50411,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,46
|Açılış
|: 411,01
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler15:50
|DYOBY
|16,72
|153.342.547
|% 10,00
|
|AVTUR
|4,07
|31.121.431
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|270.357.769
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|12.438.478
|% 9,99
|
|INDES
|30,48
|10.741.000
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|26.630.119
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|BALAT
|8,40
|581.262
|% -8,50
|
|THYAO
|14,97
|1.955.898.830
|% 0,34
|
|PETKM
|5,85
|1.111.352.327
|% 2,09
|
|SISE
|7,71
|1.006.814.263
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,29
|936.889.368
|% 3,26
|
|PGSUS
|92,55
|744.905.380
|% 2,27
|
|EKGYO
|2,46
|684.567.233
|% 1,23
|
|PETKM
|5,85
|1.111.352.327
|% 2,09
|
|DOHOL
|3,35
|504.885.955
|% 0,90
|
|SISE
|7,71
|1.006.814.263
|% 1,18
|
|KRDMD
|7,29
|936.889.368
|% 3,26
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4319
|7,4353
|% -0,14
|
|Euro
|8,9535
|8,9611
|% -0,28
|
|Sterlin
|10,3356
|10,3874
|% -0,23
|
|Frank
|8,0147
|8,0630
|% -0,60
|
|Riyal
|1,9758
|1,9857
|% -0,17
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.719
|4,13
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,53
|
|Cumhuriyet
|2.734
|2.775
|20,00
|
|Tam
|2.719
|2.790
|18,88
|
|Yarım
|1.314
|1.350
|9,13
|
|Çeyrek
|659
|675
|4,57
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|64,16
|64,16
|0,09
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 54 artarak (% 0.84 ) 1, 627
-
16:01XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 5 üstünde . İşlem hacmi 18, 154.00 milyon TL de
-
16:00HUBVC
Yüzde 5.28 oranında artışla 19.75 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 554, 549 adet işlem
-
15:59GEDZA
Yüzde 6.12 oranında artışla 40.56 lira fiyatla işlem gören hissede 920, 512 adet işlem
-
15:58DGKLB
Yüzde 5.63 oranında artışla 3.00 lira fiyatla işlem gören hissede 77, 946, 308 adet işlem