***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
07.04.2021 14:07
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 27.527.322,004 TRY 18,35
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924180
BIST
14:291.404
En Yüksek
|Değişim
|: -1,20%
|| -17,02
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.422
En Düşük
1.402
14:298,1750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0468
|Açılış
|: 8,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1200
|
8,2136
En Düşük
8,1173
14:299,7369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0664
|Açılış
|: 9,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6200
|
9,7730
En Düşük
9,6365
14:29456,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,03
|Açılış
|: 456,05
|
|Önceki Kapanış
|: 456,03
|
459,02
En Düşük
454,28
BIST En Aktif Hisseler14:29
|CEOEM
|6,60
|40.622.003
|% 10,00
|
|MTRKS
|33,88
|125.966
|% 10,00
|
|FRIGO
|47,14
|31.910.788
|% 9,99
|
|NTGAZ
|13,67
|1.559.843
|% 9,98
|
|MRSHL
|285,50
|3.202.027
|% 9,98
|
|ISKUR
|449.999,90
|450.000
|% -10,00
|
|TRILC
|53,25
|36.569.255
|% -9,97
|
|UTPYA
|24,24
|3.438.662
|% -9,96
|
|VAKFN
|22,86
|13.375.773
|% -9,93
|
|SNPAM
|20,04
|125.762
|% -9,07
|
|EKGYO
|1,96
|854.080.102
|% 2,08
|
|BJKAS
|9,36
|728.383.240
|% 2,86
|
|THYAO
|12,82
|583.555.686
|% 0,47
|
|GARAN
|6,73
|583.510.567
|% -0,88
|
|KRDMD
|7,41
|543.303.397
|% 0,68
|
|EKGYO
|1,96
|854.080.102
|% 2,08
|
|YKBNK
|2,15
|251.806.485
|% -1,38
|
|IHLGM
|1,14
|108.407.835
|% 0,88
|
|TSKB
|1,37
|128.223.251
|% -0,72
|
|GARAN
|6,73
|583.510.567
|% -0,88
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1739
|8,1750
|% 0,58
|
|Euro
|9,7281
|9,7369
|% 0,69
|
|Sterlin
|11,2723
|11,3289
|% 0,53
|
|Frank
|8,7681
|8,8209
|% 0,73
|
|Riyal
|2,1744
|2,1853
|% 0,56
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.734
|-9,18
|
|Altın Gr.
|457
|457
|1,16
|
|Cumhuriyet
|3.033
|3.079
|16,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|13,39
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|6,47
|
|Çeyrek
|730
|747
|3,24
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,57
|6,57
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,34
|63,34
|0,60
|