***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Arkın Kora 27.527.322,004 TRY 18,35http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924180BIST