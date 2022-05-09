***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
09.05.2022 17:10
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Arkın Kora 27.077.322,506 TRY 18,05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027844
BIST
17:252.468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 9,28
|Açılış
|: 2.462
|
|Önceki Kapanış
|: 2.459
|
2.481
En Düşük
2.442
17:2515,0953
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1503
|Açılış
|: 15,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0450
|
15,1293
En Düşük
14,9241
17:2515,8950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1208
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8450
|
15,9508
En Düşük
15,7132
17:25903,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,72
|Açılış
|: 903,48
|
|Önceki Kapanış
|: 905,21
|
907,64
En Düşük
894,98
BIST En Aktif Hisseler17:23
|IMASM
|21,94
|7.746.202
|% 9,92
|
|BMSTL
|19,69
|330.639.241
|% 7,36
|
|CONSE
|4,09
|51.220.006
|% 0,25
|
|IZINV
|19,18
|3.102.069
|% -1,54
|
|LIDER
|20,38
|112.661.520
|% -2,21
|
|IZINV
|19,18
|3.102.069
|% -1,54
|
|BMSTL
|19,69
|330.639.241
|% 7,36
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,0824
|15,0953
|% 1,01
|
|Euro
|15,8781
|15,8950
|% 0,77
|
|Sterlin
|18,5537
|18,6467
|% 0,94
|
|Frank
|15,1311
|15,2222
|% 0,53
|
|Riyal
|4,0138
|4,0339
|% 1,07
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|-23,92
|
|Altın Gr.
|906
|906
|0,50
|
|Cumhuriyet
|6.108
|6.200
|-4,00
|
|Tam
|6.090
|6.245
|9,53
|
|Yarım
|2.943
|3.021
|4,60
|
|Çeyrek
|1.476
|1.510
|2,31
|
|Gümüş.Ons
|21,83
|21,87
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,07
|
|B. Petrol
|110
|110
|-2,75
|
Seans Raporu
17:23
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