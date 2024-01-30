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***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

30.01.2024 17:48
***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
MEHMET REHA KORA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Makine Mühendisi 14.05.1991 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı - Evet 8.79 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ADEM HALUK KORA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Makine Mühendisi 14.05.1991 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi- Alkim Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Evet 1.67 B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
FERİT KORA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ekonomist 14.05.1991 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Ekonomist 07.04.2006 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği - Evet 6.05 A Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi
MEHMET CELADET NAZIM BARBAROSOĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 30.03.2018 İcrada Görevli Değil - Alkim Kağıt Sanayi Ticaret A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 E Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913320 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Başkanı - Riskin Erken saptanması Komite Başkanı - Denetim Komitesi Üyesi
KERİM OYGUR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 12.04.2012 İcrada Görevli Değil Genel Müdür Yardımcılığı Alkim Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği - Kora Holding Üst Düzey Yöneticilik - Sodaş Sodyum Sanayii A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği Evet 0 C Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
AZADE BAŞAĞA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Danışman 28.03.2023 İcrada Görevli Değil - Greenactive Ltd. Şti. Green Active PR Kurucu Ortağı ve Başkanı Evet 0 D Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118221 Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komite Üyesi
AYDIN ORHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 02.10.2023 İcrada Görevli Değil - Orhan & Orhan Hukuk Bürosu Evet 0 A Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207861 Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı - Kurumsal Yönetim Komite Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243737


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