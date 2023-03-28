***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***ALKIM*** ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 28.03.2023 tarihli kararı ile Sn.Azade Başağa Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca oluşturulan Komitelere ilişkin güncel bilgi aşağıda sunulmaktadır:-Denetimden Sorumlu Komite: Hıdır Mehmet Çolpan (Başkan), M.C. Nazım Barbarosoğlu (Üye),-Kurumsal Yönetim Komitesi: M.C. Nazım Barbarosoğlu (Başkan), Adem Haluk Kora (Üye), Ferit Kora (Üye), Hıdır Mehmet Çolpan (Üye), Azade Başağa (Üye), Çağla Koçel (Üye).-Riskin Erken Saptanması Komitesi: M.C. Nazım Barbarosoğlu (Başkan), Tülay Kora (Üye).İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128883BIST