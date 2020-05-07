***ALKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
07.05.2020 09:14
***ALKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKIM.E (%506,6734 İç kaynaklardan bedelsiz, bölünme sonrası teorik fiyat: 10,895 (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843219
BIST
10:0798.314
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -257,40
|Açılış
|: 98.580
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
98.580
En Düşük
97.800
10:077,2244
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0252
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2500
En Düşük
7,1808
10:077,8256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0513
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8370
En Düşük
7,7461
10:07392,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 1,98
|Açılış
|: 392,27
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
393,34
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|ARTI
|2,42
|174.755
|% 10,00
|
|IZTAR
|5,72
|842.264
|% 10,00
|
|UZERB
|3,85
|173.874
|% 10,00
|
|RODRG
|2,42
|177.096
|% 10,00
|
|GLRYH
|15,21
|670.807
|% 9,98
|
|BALAT
|2,09
|32.426
|% -9,91
|
|DEVA
|13,51
|2.074.391
|% -7,78
|
|DARDL
|7,12
|123.945
|% -7,77
|
|PETUN
|18,82
|22.894.503
|% -6,46
|
|KRONT
|21,50
|1.361.422
|% -6,44
|
|KRDMD
|2,63
|231.028.406
|% 6,05
|
|GARAN
|7,99
|65.822.651
|% -0,99
|
|GUSGR
|3,24
|55.982.122
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,11
|29.052.655
|% 0,00
|
|IPEKE
|14,65
|27.508.167
|% 1,45
|
|KRDMD
|2,63
|231.028.406
|% 6,05
|
|GUSGR
|3,24
|55.982.122
|% 1,57
|
|YKBNK
|2,11
|29.052.655
|% 0,00
|
|KARSN
|1,82
|18.112.707
|% -1,09
|
|GARAN
|7,99
|65.822.651
|% -0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9271
|8,9719
|% 0,77
|
|Frank
|7,3807
|7,4252
|% 0,33
|
|Riyal
|1,9175
|1,9271
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.688
|1.688
|2,52
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,77
|
|Cumhuriyet
|2.506
|2.561
|12,10
|
|Tam
|2.580
|2.628
|12,40
|
|Yarım
|1.259
|1.285
|6,10
|
|Çeyrek
|628
|642
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|14,99
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,03
|
|B. Petrol
|29,54
|29,54
|-0,18
|