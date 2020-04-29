***ALKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı









***ALKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayırİlgili Şirketler ALKIM30.04.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.Kar Payı ÖdemesiPay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) AçıklamaALKIM KIMYA ALKIM 1,1368133 0,9662913http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841136BIST