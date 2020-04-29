***ALKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
29.04.2020 16:55
***ALKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ALKIM
30.04.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Kar Payı Ödemesi
Pay Adı Pay Kodu 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 1 TL Nominal değerli paya NET (TL) Açıklama
ALKIM KIMYA ALKIM 1,1368133 0,9662913
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841136
BIST
17:12101.592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 884,19
|Açılış
|: 101.213
|
|Önceki Kapanış
|: 100.707
|
101.743
En Düşük
100.579
17:126,9666
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0196
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9936
En Düşük
6,9629
17:127,5572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6008
En Düşük
7,5446
17:12381,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -1,95
|Açılış
|: 381,97
|
|Önceki Kapanış
|: 383,92
|
384,78
En Düşük
381,39
BIST En Aktif Hisseler
|KFEIN
|18,04
|139.247.098
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|133.158.708
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.901.228
|% 10,00
|
|AVOD
|2,75
|138.522.211
|% 10,00
|
|DYOBY
|4,95
|41.578.841
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|LKMNH
|7,26
|96.477.303
|% -6,20
|
|MPARK
|15,37
|402.588.714
|% -5,71
|
|MGROS
|30,44
|1.121.162.239
|% 4,97
|
|GARAN
|8,44
|670.325.931
|% 1,56
|
|THYAO
|10,61
|558.032.781
|% -0,38
|
|PETKM
|3,60
|540.150.493
|% 2,56
|
|ASELS
|27,48
|509.165.175
|% 0,44
|
|PETKM
|3,60
|540.150.493
|% 2,56
|
|ODAS
|1,79
|266.220.050
|% 3,47
|
|CEMAS
|1,12
|153.194.315
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,09
|145.578.616
|% 3,81
|
|ADESE
|1,54
|133.158.708
|% 10,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6363
|8,6796
|% -0,20
|
|Frank
|7,1324
|7,1753
|% -0,07
|
|Riyal
|1,8481
|1,8574
|% -0,26
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.704
|1.704
|-4,39
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-1,36
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.509
|-6,10
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-6,30
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-3,10
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,21
|15,24
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,01
|
|B. Petrol
|24,31
|24,31
|1,57
|