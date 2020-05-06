***ALKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı
06.05.2020 16:54
***ALKIM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Hak Kullanımı )
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
İlgili Şirketler ALKIM
07.05.2020 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Pay Adı Pay Kodu Sermaye Azaltım Oranı (%) Bedelsiz Pay Alma Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullanımı Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Sermaye Artırımı Karşılığı Verilen Payların Niteliği Açıklama
ALKİM KİMYA ALKIM 506,6734 Kaydi Pay
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843071
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -166,06
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.738
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,1869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,1127
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1958
En Düşük
7,0607
18:057,7663
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,0964
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7893
En Düşük
7,6497
18:05389,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,21
|Açılış
|: 389,66
|
|Önceki Kapanış
|: 388,45
|
393,03
En Düşük
387,10
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|599.819
|% 10,00
|
|RODRG
|2,20
|665.915
|% 10,00
|
|POLTK
|121,00
|273.384
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8647
|8,9092
|% 0,99
|
|Frank
|7,3482
|7,3924
|% 1,36
|
|Riyal
|1,9095
|1,9191
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-18,32
|
|Altın Gr.
|391
|391
|2,38
|
|Cumhuriyet
|2.498
|2.552
|12,10
|
|Tam
|2.571
|2.619
|16,40
|
|Yarım
|1.255
|1.280
|8,00
|
|Çeyrek
|625
|640
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|14,91
|14,94
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,46
|3,47
|0,05
|
|B. Petrol
|29,70
|29,70
|-1,27
|