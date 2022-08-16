***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.08.2022 15:30
***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055814
BIST
16:412.868
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 11,10
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:4117,9623
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:4118,2752
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0213
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
16:411.026,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,57
|Açılış
|: 1.026,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:41
|CMBTN
|264,30
|55.303.180
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.511.341
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.458.932
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|352.610.252
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.418.778
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.953.323
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,64
|24.529.694
|% -7,35
|
|DERIM
|6,42
|35.439.094
|% -6,96
|
|THYAO
|64,60
|6.464.889.377
|% 1,57
|
|TUPRS
|298,90
|4.251.686.398
|% 3,97
|
|YKBNK
|5,47
|2.511.929.679
|% -0,18
|
|AKBNK
|10,41
|2.237.158.096
|% 1,86
|
|GARAN
|18,72
|1.906.381.171
|% 2,30
|
|YKBNK
|5,47
|2.511.929.679
|% -0,18
|
|EKGYO
|3,51
|1.314.023.123
|% -0,28
|
|TSKB
|3,82
|1.243.982.471
|% 8,83
|
|KARSN
|7,49
|1.710.175.331
|% 4,61
|
|ISCTR
|6,06
|1.356.918.107
|% 0,83
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9592
|17,9623
|% 0,02
|
|Euro
|18,2647
|18,2752
|% 0,12
|
|Sterlin
|21,5987
|21,7070
|% 0,05
|
|Frank
|18,8311
|18,9445
|% -0,39
|
|Riyal
|4,7694
|4,7933
|% 0,00
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-3,71
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|-2,42
|
|Cumhuriyet
|6.862
|6.966
|2,00
|
|Tam
|6.890
|6.943
|-13,00
|
|Yarım
|3.357
|3.394
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.684
|1.697
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,14
|20,16
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|-0,11
|
|B. Petrol
|94,67
|94,67
|-0,43
|