***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.09.2022 11:18
***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060424
BIST
14:023.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 28,05
|Açılış
|: 3.382
|
|Önceki Kapanış
|: 3.358
|
3.449
En Düşük
3.299
14:0218,2393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0236
|Açılış
|: 18,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2580
|
18,2393
En Düşük
18,1962
14:0218,1223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0290
|Açılış
|: 18,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1050
|
18,2140
En Düşük
18,0825
14:021.003,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,03
|Açılış
|: 1.003,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.001,82
|
1.011,48
En Düşük
1.001,16
BIST En Aktif Hisseler14:02
|ICBCT
|8,72
|100.634.889
|% 9,96
|
|ROYAL
|4,31
|1.058.743
|% 9,95
|
|HALKB
|10,85
|1.904.461.171
|% 9,93
|
|VKING
|7,64
|8.440.706
|% 9,93
|
|FADE
|9,89
|117.289.648
|% 9,89
|
|COSMO
|34,92
|977.345
|% -10,00
|
|ISKUR
|850.500,00
|850.500
|% -10,00
|
|MTRKS
|38,52
|9.515.673
|% -9,96
|
|DOGUB
|9,14
|11.792.768
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,29
|1.969.841
|% -9,86
|
|YKBNK
|8,13
|7.610.059.993
|% 0,25
|
|EREGL
|32,14
|6.525.563.785
|% 3,74
|
|EKGYO
|4,54
|5.099.548.401
|% 3,65
|
|AKBNK
|14,91
|4.926.555.355
|% 5,07
|
|SISE
|25,78
|4.081.270.860
|% 0,16
|
|EKGYO
|4,54
|5.099.548.401
|% 3,65
|
|YKBNK
|8,13
|7.610.059.993
|% 0,25
|
|ISCTR
|10,21
|3.511.094.809
|% 5,91
|
|AKBNK
|14,91
|4.926.555.355
|% 5,07
|
|KRDMD
|13,81
|3.653.392.469
|% 7,22
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2121
|18,2393
|% 0,13
|
|Euro
|18,1133
|18,1223
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,0385
|21,1440
|% 0,53
|
|Frank
|18,5006
|18,6120
|% -0,11
|
|Riyal
|4,8353
|4,8595
|% 0,07
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.714
|1.714
|3,50
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|1,49
|
|Cumhuriyet
|6.732
|6.834
|1,00
|
|Tam
|6.766
|6.833
|21,00
|
|Yarım
|3.297
|3.340
|9,00
|
|Çeyrek
|1.653
|1.673
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,36
|18,39
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,75
|0,10
|
|B. Petrol
|92,72
|92,72
|-3,02
|
Seans Raporu
14:02
daha fazla
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14:17KLKIM
Yüzde 7.54 oranında artışla 27.68 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 290, 867 adet işlem
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14:16AYGAZ
Yüzde 7.08 oranında artışla 49.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 653, 458 adet işlem
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14:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 92 artarak (% 0.92 ) 3, 703
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14:15
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, ISCTR
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14:15
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, ISKUR, MTRKS