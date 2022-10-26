***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
26.10.2022 14:32
***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074297
BIST
14:393.985
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 10,15
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.972
14:3918,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
14:3918,6508
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,1000
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
14:39999,18
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 10,39
|Açılış
|: 999,18
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler14:39
|TUREX
|16,07
|30.518.266
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|133.239.382
|% 9,98
|
|TRCAS
|23,84
|140.164.690
|% 9,96
|
|ADEL
|45,94
|20.849.206
|% 9,96
|
|SUMAS
|102,70
|688.405
|% 9,96
|
|AGYO
|7,53
|52.134.678
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|ALKA
|36,84
|188.259.786
|% -6,73
|
|UFUK
|63,70
|3.137.828
|% -5,84
|
|ACSEL
|58,50
|55.725.175
|% -5,65
|
|THYAO
|100,50
|3.426.295.099
|% 0,00
|
|AKBNK
|15,86
|1.916.238.153
|% 2,19
|
|TUPRS
|368,70
|1.501.520.616
|% -1,55
|
|SISE
|33,42
|1.445.051.179
|% -1,18
|
|ASELS
|32,36
|1.286.756.171
|% 1,44
|
|SKBNK
|2,14
|547.202.692
|% -0,93
|
|EKGYO
|4,63
|1.141.340.455
|% 2,21
|
|TSKB
|3,15
|789.483.276
|% -0,94
|
|ODAS
|8,03
|1.235.944.240
|% 4,15
|
|DOHOL
|6,18
|790.139.449
|% 0,16
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6068
|18,6150
|% 0,07
|
|Euro
|18,6444
|18,6508
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,4837
|21,5914
|% 0,97
|
|Frank
|18,7378
|18,8507
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9352
|4,9599
|% 0,03
|
|14:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|16,36
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|11,04
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|38,00
|
|Tam
|6.718
|6.780
|22,00
|
|Yarım
|3.273
|3.312
|11,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.659
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,58
|19,61
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,74
|0,15
|
|B. Petrol
|92,30
|92,30
|0,56
|
Seans Raporu
14:39
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14:54TUKAS
Yüzde 4.16 oranında artışla 18.02 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 107, 050 adet işlem
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14:53TURGG
Yüzde 7.66 oranında artışla 258.50 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 557 adet işlem
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14:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 52 artarak (% 0.06 ) 4, 354
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14:52
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi SKBNK, EKGYO, TSKB
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14:52XU100
Endeks 3, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 27 üstünde . İşlem hacmi 36, 935.00 milyon TL de