***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
06.12.2022 10:28
***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084641
BIST
11:524.969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 11,39
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
4.970
En Düşük
4.910
11:5218,6463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
11:5219,5689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0201
|Açılış
|: 19,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5215
11:521.062,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,82
|Açılış
|: 1.062,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.064,56
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler11:52
|BARMA
|122,10
|27.705.955
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,97
|13.349.489
|% 9,97
|
|OZSUB
|13,58
|6.336.007
|% 9,96
|
|KRDMA
|14,35
|21.223.894
|% 9,96
|
|KRDMB
|14,24
|47.052.187
|% 9,96
|
|SASA
|97,20
|410.267.402
|% -10,00
|
|ATSYH
|104,50
|663.784
|% -9,99
|
|ALFAS
|199,30
|362.218.261
|% -9,98
|
|HUNER
|10,66
|39.200.204
|% -9,97
|
|EUREN
|75,40
|371.267.019
|% -9,97
|
|KRDMD
|17,22
|5.011.193.510
|% 6,10
|
|THYAO
|138,70
|3.766.327.406
|% 0,07
|
|EREGL
|42,68
|3.349.670.484
|% 0,57
|
|ASELS
|49,40
|2.133.539.108
|% -0,76
|
|ENKAI
|27,38
|1.971.563.845
|% 2,70
|
|KRDMD
|17,22
|5.011.193.510
|% 6,10
|
|ADESE
|1,85
|263.067.773
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,23
|885.969.849
|% -0,55
|
|SKBNK
|2,69
|285.654.710
|% 0,75
|
|TSKB
|4,06
|426.442.131
|% 1,25
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6324
|18,6463
|% 0,04
|
|Euro
|19,5599
|19,5689
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,6532
|22,7669
|% 0,12
|
|Frank
|19,6805
|19,7990
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9424
|4,9671
|% -0,01
|
|11:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|6,50
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|3,07
|
|Cumhuriyet
|7.102
|7.210
|-77,00
|
|Tam
|7.126
|7.188
|20,00
|
|Yarım
|3.456
|3.514
|9,00
|
|Çeyrek
|1.733
|1.756
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,47
|22,51
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|13,42
|13,44
|0,12
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|0,32
|
Seans Raporu
11:52
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12:07RYSAS
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12:06XU030
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12:05ATATP
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12:04RHEAG
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 395, 379 adet işlem