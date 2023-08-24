***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.08.2023 15:58
***ALKIM*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALKIM.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1189205
BIST
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17:117.632
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 29,77
|Açılış
|: 7.648
|
|Önceki Kapanış
|: 7.602
|
7.476
En Yüksek
7.873
17:1125,7439
En Yüksek
|Değişim
|: -5,32%
|| -1,4454
|Açılış
|: 26,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3100
|
27,2708
En Düşük
25,2549
17:1127,9976
En Yüksek
|Değişim
|: -5,18%
|| -1,5287
|Açılış
|: 28,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6000
|
29,7379
En Düşük
27,3386
17:111.587,28
En Yüksek
|Değişim
|: -5,19%
|| -86,96
|Açılış
|: 1.587,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,23
|
1.684,81
En Düşük
1.554,21
BIST En Aktif Hisseler17:11
|GARAN
|54,45
|6.572.336.866
|% 10,00
|
|ONCSM
|202,40
|127.350.422
|% 10,00
|
|DOKTA
|74,80
|29.816.252
|% 10,00
|
|SNPAM
|22,00
|2.618.176
|% 10,00
|
|QNBFL
|312,70
|3.919.382
|% 9,99
|
|DOAS
|292,00
|2.519.834.304
|% -10,98
|
|KAYSE
|48,60
|2.224.308.353
|% -10,00
|
|ADEL
|677,90
|347.061.794
|% -10,00
|
|EYGYO
|27,72
|210.133.722
|% -10,00
|
|PCILT
|31,32
|336.994.160
|% -10,00
|
|YKBNK
|16,88
|14.010.285.484
|% 9,61
|
|ISCTR
|18,15
|13.074.044.988
|% 8,10
|
|THYAO
|237,20
|12.273.117.170
|% -1,04
|
|AKBNK
|30,30
|11.070.679.820
|% 9,54
|
|KLSER
|115,20
|10.406.237.279
|% -9,58
|
|YKBNK
|16,88
|14.010.285.484
|% 9,61
|
|ISCTR
|18,15
|13.074.044.988
|% 8,10
|
|EKGYO
|8,60
|5.004.963.198
|% -4,23
|
|SKBNK
|4,15
|2.093.670.733
|% 5,60
|
|AKBNK
|30,30
|11.070.679.820
|% 9,54
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|25,6685
|25,7439
|% -5,32
|
|Euro
|27,8279
|27,9976
|% -5,18
|
|Sterlin
|32,4496
|32,6123
|% -5,88
|
|Frank
|29,0990
|29,2743
|% -5,65
|
|Riyal
|6,8462
|6,8806
|% -5,24
|
|17:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.919
|3,58
|
|Altın Gr.
|1.588
|1.589
|-85,67
|
|Cumhuriyet
|11.104
|11.271
|-404,00
|
|Tam
|10.770
|11.056
|-308,00
|
|Yarım
|5.401
|5.549
|-150,00
|
|Çeyrek
|2.692
|2.775
|-75,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,08
|-1,18
|
|B. Petrol
|82,98
|82,98
|-0,23
|
Seans Raporu
17:11
daha fazla
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 4 artarak (% 0.53 ) 6, 733
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, OFSYM, PARSN, DOKTA, TBORG, TURSG, BYDNR, TATEN, ONCSM, GARAN
-
17:26
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KAYSE, PCILT, EGPRO, OZRDN, RTALB, ASGYO, EYGYO, GRSEL, FZLGY, EGEPO
-
17:26
ZRGYO, QNBFB, ULKER değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:26
BIGCH, OZRDN, AKMGY değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında