***ALKIM* *GLRYH* *PRZMA* *ULAS* *A1CAP* *MTRYO* *MTY* *ACP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
08.05.2020 09:26
***ALKIM******GLRYH******PRZMA******ULAS******A1CAP******MTRYO******MTY******ACP*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ALKIM, A1CAP, GLRYH, MTY, MTRYO, PRZMA, ULAS, ACP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843533
BIST
18:0598.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
0
En Düşük
0
18:057,1557
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 0,0629
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
18:057,7798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,17%
|| 0,0902
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7798
En Düşük
7,6416
18:05394,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 2,01
|Açılış
|: 394,86
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|AFYON
|2,78
|205.117.812
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,81
|8.373.785
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,30
|41.416.154
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|AFYON
|2,78
|205.117.812
|% 0,00
|
|BUCIM
|3,81
|8.373.785
|% 0,00
|
|ZOREN
|1,30
|41.416.154
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% 0,00
|
|SASA
|9,38
|656.126.446
|% 0,00
|
|THYAO
|10,60
|645.387.252
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,51
|488.291.860
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,60
|1.342.134.168
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,13
|333.724.444
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|1.180.299.564
|% 0,00
|
|GUSGR
|3,11
|376.427.773
|% 0,00
|
|PETKM
|3,59
|391.583.808
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8389
|8,8832
|% 0,76
|
|Frank
|7,3300
|7,3741
|% 0,63
|
|Riyal
|1,8984
|1,9079
|% 0,47
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.718
|1.718
|1,73
|
|Altın Gr.
|395
|395
|2,60
|
|Cumhuriyet
|2.528
|2.585
|16,20
|
|Tam
|2.603
|2.652
|16,60
|
|Yarım
|1.270
|1.297
|8,10
|
|Çeyrek
|633
|648
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|15,49
|15,55
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|3,57
|3,58
|0,06
|
|B. Petrol
|30,38
|30,38
|0,92
|
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