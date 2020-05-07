***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
07.05.2020 09:16
***ALKIM*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler ALKIM
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Kora Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843220
BIST
18:0598.571
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 98.886
|
|Önceki Kapanış
|: 98.571
|
99.280
En Düşük
98.069
18:057,2212
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0220
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,2212
En Düşük
7,1808
18:057,8105
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0362
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,8105
En Düşük
7,7461
18:05391,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,92
|Açılış
|: 391,22
|
|Önceki Kapanış
|: 390,30
|
392,97
En Düşük
389,29
BIST En Aktif Hisseler
|ALKA
|7,81
|16.727.238
|% 10,00
|
|ARTI
|2,20
|391.917
|% 10,00
|
|EKIZ
|12,98
|639.044
|% 10,00
|
|KUTPO
|13,20
|6.771.542
|% 10,00
|
|YONGA
|15,73
|248.251
|% 10,00
|
|PETUN
|20,12
|325.329.978
|% -9,94
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|SALIX
|6,20
|78.725
|% -9,09
|
|DEVA
|14,65
|55.558.613
|% -8,61
|
|ULUUN
|9,44
|340.573.746
|% -8,26
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GARAN
|8,07
|694.508.266
|% -0,86
|
|TSPOR
|5,20
|582.470.658
|% -9,25
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KOZAA
|12,43
|526.383.667
|% 4,28
|
|KRDMD
|2,48
|955.904.438
|% 9,73
|
|GUSGR
|3,19
|546.904.860
|% 7,41
|
|KARSN
|1,84
|318.443.078
|% 6,36
|
|GSRAY
|2,57
|384.394.322
|% -3,38
|
|YKBNK
|2,11
|281.071.185
|% 1,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,8854
|8,9299
|% 0,30
|
|Frank
|7,3612
|7,4055
|% 0,06
|
|Riyal
|1,9125
|1,9221
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.688
|2,06
|
|Altın Gr.
|392
|392
|1,54
|
|Cumhuriyet
|2.505
|2.560
|10,60
|
|Tam
|2.578
|2.626
|10,80
|
|Yarım
|1.258
|1.284
|5,30
|
|Çeyrek
|627
|642
|2,70
|
|Gümüş.Ons
|14,96
|15,00
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,47
|0,03
|
|B. Petrol
|29,77
|29,77
|0,05
|